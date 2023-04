Diese Episode von fair&female ist bereits die zweite in Kooperation mit dem Grazer Kunsthaus, in der aktuell die Ausstellung „Von weit weg sieht man mehr“ zu sehen ist mit Arbeiten von Ingrid Wiener und Martin Roth. Wir wollten im Podcast und in der Diskussion die Frage stellen, wie die Welt vom Rand her gedacht aussieht und haben dazu unterschiedliche Perspektiven eingeladen. Den Beginn macht die junge #BlackLivesMatter Aktivistin und Autorin Precious Nnebedum, die unser Gespräch mit einer performativen Lesung eröffnet.

Sie wird später auch darüber sprechen, warum es wichtig ist, als Person of Colour die eigene Stimme zu erheben, während der zweite Gast, die Grüne Gemeinderätin Zeynep Aygan Romaner als Frau mit türkischen Wurzeln mit dem Rand überhaupt nichts zu tun haben will und auch diese Perspektive ist interessant und dann gibt es noch die Wildbiologin Veronika Grünschacher-Berger, die uns erzählt, welche Perspektive denn Wildtiere auf uns Menschen, also ihrem Feind, so haben. Fazit: Perspektiven-Wechsel können uns als Gesellschaft stärken. Man muss sich nur darauf einlassen. Viel Vergnügen mit dem Gespräch!

In eigener Sache: Am 13. Mai findet das erste Podcast Festival der Kleinen Zeitung im Grazer Schauspielhaus statt. Tickets kann man nicht kaufen, aber gewinnen. Und zwar hier.