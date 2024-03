Die Evangelische Kirche Steiermark hat am Samstag bei der Superintendentialversammlung in Leoben die diözesane Kirchenleitung und die weltlichen Vertreter gewählt, sowie die Delegierten in die Gremien und gesamtösterreichischen Vertretungen.

Michael Axmann wurde mit 96 Prozent der Stimmen als Superintendentialkurator der Evangelischen Kirche Steiermark wiedergewählt. Er ist somit der höchste „weltliche Vertreter“ der Evanglischen Kirche Steiermark. Superintendent Wolfgang Rehner ist der „geistige Vertreter“, er übernimmt auch Seelsorge und Predigten.

Innovation, weniger Bürokratie

Axmanns Ziele sind „weniger Bürokratie, mehr Seelsorge und mehr Innovation zu ermöglichen“. Evangelisches Leben solle auch in Zukunft erkennbar sein“, sagte er in seiner Vorstellung.

Axmann ist 52 Jahre alt, Rechtsanwalt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen und kommt aus der Evangelischen Pfarrgemeinde Peggau. Seine wichtigste Aufgabe sieht er in der Beratung der Gemeinden, „wo auch immer der Schuh drückt“. Einige Aufgaben würden mit seinem Job als Rechtsanwalt korrespondieren, finanzielle und strukturelle Herausforderungen an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen werden die nächsten Jahre prägen.„Wir wollen noch mehr auf die Bedürfnisse einzelner Regionen eingehen und auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren“, sagt Axmann.

Superintendent: „Dankbar für Vertrauen“

„Ich bin dankbar für den großen Vertrauensbeweis, der sich in dieser Wahl widerspiegelt. Die Kompetenzen von Herrn Dr. Axmann werden wir in der Phase der Umgestaltung in der Evangelischen Kirche der Steiermark dankbar in Anspruch nehmen!“ freut sich Superintendent Wolfgang Rehner.

Begrüßt wurden am Samstag die Delegierten aus den evangelischen Gemeinden vom Katholischen Pfarrer in Leoben, Markus Plöbst, vom Rektor der Montanuniversität, Peter Moser, dem Bezirkshauptmann Markus Kraxner und der Vizebürgermeisterin Birgit Sandler.