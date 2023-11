Es zeigt sich an den Pflegeurlauben von Kolleginnen und Kollegen sowie an Fehlstunden in Schulen und Kindergärten: Die Infektionssaison nimmt Anlauf. „Wir sehen gerade sehr viele Atemwegsinfektionen“, sagte Judith Aberle von der Med Uni Wien gegenüber der Kleinen Zeitung Anfang dieser Woche. Dominiert wird das Infektionsgeschehen aktuell von Sars-CoV-2 sowie Rhinoviren, die Influenza- sowie die RSV-Aktivität ist noch überschaubar. Es ist zu erwarten, dass sich das in den kommenden Wochen ändern wird.