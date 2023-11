Die echte Grippe (Influenza), RSV und auch immer noch Covid-19: Infektionserkrankungen werden auch in diesem Jahr Spitalsbetten füllen. Um auch bei erhöhter Auslastung den Bedarf decken zu können, habe die Taskforce „Kinderklinik“ in den vergangenen Wochen Maßnahmen erarbeitet, wurde von Seiten des Universitätsklinikums Graz am Mittwoch mitgeteilt. Es wird erwartet, dass das Patientenaufkommen ähnlich hoch wie im letzten Jahr sein wird. „Schaut man sich dazu unsere Auslastungszahlen von 2022 an, so liegen wir bei einer prognostizierten Auslastung von knapp unter 140 Prozent bis Ende des Jahres und sogar bei 150 Prozent im ersten Quartal 2024“, erklärt Ernst Eber, Vorstand der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde.