Toni Innauer ist Olympiasieger, Erfolgstrainer, Sportmanager, Philosoph, freier Autor und Sportexperte. In einer Kolumne auf seiner Homepage macht er sich Gedanken über die Wertigkeit von Medaillen im heimischen Sport.

Toni Innauer © (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk

In einigen Wintersportarten tummeln sich seit der Etablierung der Mannschaftswettkämpfe viele Medaillengewinner. So positiv diese Wettkampfformate für den nationalen Medaillenspiegel, die Spannung vor dem Bildschirm zu bewerten sind, so sehr tragen sie auch zu einer schleichenden sportlichen Inflation bei.