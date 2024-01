Atle Lie McGrath ist ein Publikumsliebling. Warum das so ist, sah man bei der Startnummernauslosung in Schladming. Da schnappte sich der Norweger, der nach einer schweren Knieverletzung gerade seine Comebacksaison absolviert, das Mikrophon und begeisterte die Fans mit einer Gesangseinlage. Passenderweise wählte er das Lied „Steirerbluat is koa Himbeersaft!“ - aber sehen Sie selbst:

Beim gestrigen Riesentorlauf landete der sympathische 23-Jährige auf Rang 16, den heutigen Slalom nimmt er mit der Startnummer 11 in Angriff. Wir halten Sie auf dem Laufenden und tickern für Sie das Rennen am Abend live!