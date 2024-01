Ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Weltcups in Schladming versammelten sich Ski-Legenden in der Eventhalle des Sporthotels Royer. Franz Klammer, der sich in der ersten Ausgabe den Sieg geholt hatte, erinnerte sich: „Damals sind wir noch mit dem Bus den Berg hinaufgefahren und hatten eine zehn Meter breite Spur, daneben lagen nur Steine. Mein damaliger Abfahrtstrainer Charly Kahr hat mich da mit 130 Kilometern pro Stunde hinuntergeschickt, das hat uns für die Zukunft abgehärtet.“ Auch Kahr ließ sich die große Gala in Schladming nicht entgehen und freute sich über ein Wiedersehen mit Stars vergangener Tage. Unter anderem gaben sich Annemarie Moser, die Klammer ein verspätetes Geburtstagsständchen sang), Bernhard Russi und Sepp Ferstl die Ehre in Schladming.

Hier sehen Sie das Ständchen von Annemarie Pröll für Franz Klammer: