Dominic Thiems Trainer Nicolas Massu befand sich während des Angriffs in einem Restaurant. Erst gegen halb drei Uhr konnte er in ein Hotel zurückkehren.

Nicolas Massu (rechts) mit seinem Schützling Dominic Thiem © GEPA pictures

Nicolas Massu, Trainer des österreichischen Tennis-Asses Dominic Thiem, war beim Terror-Anschlag am Montag-Abend in Wien am Ort des Geschehens. Der Chilene teilte während des Angriffs via Twitter mit, dass er sich "im Zentrum von Wien ganz in der Nähe des Angriffs" befindet. "Sie lassen uns in einem Restaurant warten, bis wir sehen, wann wir hier abreisen können."

Massu und alle anderen Gäste mussten laut Massu acht Stunden ausharren, bis die Freigabe kam, die Räumlichkeiten verlassen zu dürfen. Um 2:21 Uhr schrieb der 41-Jährige: "Hallo allerseits. Ich bin bereits im Hotel und nach einer großen Angst wurden wir vorsichtshalber 8 Stunden lang im Restaurant eingesperrt. Nochmals vielen Dank für eure Nachrichten."