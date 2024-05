Vom 28. bis zum 30. Juni macht die Formel 1 Spielberg erneut zur Motorsport-Metropole Österreichs. Max Verstappen und Co kämpfen am Red Bull Ring um den Rennsieg. Hier bekommen Sie alle Informationen.

Das Programm

Die wichtigsten Termine auf einen Blick:

Freies Training: Freitag, 28. Juni, 12.30 Uhr

Freitag, 28. Juni, 12.30 Uhr Sprint-Qualifying: Freitag, 28. Juni, 16.30 Uhr

Freitag, 28. Juni, 16.30 Uhr Sprint: Samstag, 29. Juni, 12 Uhr

Samstag, 29. Juni, 12 Uhr Qualifying: Samstag, 29. Juni, 16 Uhr

Samstag, 29. Juni, 16 Uhr Rennen: Sonntag, 30. Juni, 15 Uhr

Die einzelnen Tag des Rennwochenendes im Überblick:

Freitag, 28. Juni

Formel 3, Training: 8.55 bis 9.40 Uhr

8.55 bis 9.40 Uhr Formel 2, Training: 10.05 bis 10.50 Uhr

10.05 bis 10.50 Uhr Formel 1, Training: 12.30 bis 13.30 Uhr

12.30 bis 13.30 Uhr Formel 3, Qualifying: 14 bis 14.40 Uhr

14 bis 14.40 Uhr Formel 2, Qualifying: 14.55 bis 15.25 Uhr

14.55 bis 15.25 Uhr Formel 1, Sprint-Qualifying: 16.30 bis 17.14 Uhr

16.30 bis 17.14 Uhr Porsche Supercup, Training: 18 bis 18.45 Uhr

Samstag, 29. Juni

Formel 3, Sprint: 10 bis 10.45 Uhr

10 bis 10.45 Uhr Formel 1, Sprint: 12 bis 12.30 Uhr

12 bis 12.30 Uhr Formel 2, Sprint: 13.10 bis 14 Uhr

13.10 bis 14 Uhr Porsche Supercup, Qualifying: 14.25 bis 14.55 Uhr

14.25 bis 14.55 Uhr Formel 1, Qualifying: 16 bis 17 Uhr

Sonntag, 30. Juni

Formel 3, Rennen: 8.30 bis 9.20 Uhr

8.30 bis 9.20 Uhr Formel 2, Rennen: 10 bis 11.05 Uhr

10 bis 11.05 Uhr Porsche Supercup, Rennen: 11.45 bis 12.20 Uhr

11.45 bis 12.20 Uhr Formel 1, Rennen: 15 bis 17 Uhr

Der Große Preis von Österreich wird hierzulande exklusiv von ServusTV übertragen. Über die Saison hinweg teilt sich der Salzburger Privatsender die Übertragungsrechte mit dem ORF. Außerdem wird das komplette Rennwochenende wie auch die restliche Saison auf Sky zu sehen sein.

Tickets für den GP von Österreich

Wie in den Jahren zuvor ist auch 2024 der Andrang auf Tickets groß. Karten werden über tickets.redbullring.com verkauft. Je nach Stornierungen und Absagen kann sich die angegebene Ticketanzahl in den einzelnen Kategorien verändern. Hier können Sie Tickets erwerben!

Anreise zur Formel 1 am Red Bull Ring

Da neben Tickets auch die Nächtigungsmöglichkeiten in der Region schnell ausgeschöpft sind, bietet sich wie jedes Jahr die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Zugverbindungen aus ganz Österreich können unter www.oebb.at abgerufen werden, Zielbahnhof ist Knittelfeld. Von dort aus geht es dann von Freitag bis Sonntag per Bus im 20- bzw. abends im 30-Minuten-Takt zum Renngelände – und wieder zurück.

2024 gibt es auch erneut einen österreichweiten Shuttleservice, der 120 Haltestellen im ganzen Land anfährt. Alle Informationen zu Haltestellen und Preisen gibt es unter redbullring.com/f1shuttle. Auch die Anreise per Rad ist möglich: Einfach Auto auf dem Großparkplatz bei der Therme Fohnsdorf stehen lassen (erreichbar über die S 36-Abfahrt Judenburg-Ost). Von dort gibt es eigene Radrouten nach Spielberg. Mit dem Pkw wiederum ist Spielberg von Osten her am besten über die S 36 erreichbar, vom Westen über Tamsweg, Murau und Judenburg, von Norden über den Triebener Tauern, von Süden über den Neumarkter Sattel und Weißkirchen.

Wissenswertes

Getränke für den eigenen Bedarf dürfen auf das Renngelände mitgenommen werden, jedoch keine alkoholischen. Fotos und Videos für den privaten Zweck dürfen ebenso gemacht werden, die professionelle Verwendung ist aber untersagt. Am Ring-Gelände ist nur bargeldlose Bezahlung möglich. Es werden alle gängigen Kredit- und EC-Karten akzeptiert, sowie die Cashless Karte (die man vor Ort aufladen kann). Die Parkflächen sind nicht befestigt, bei Regen ist gutes Schuhwerk empfehlenswert.