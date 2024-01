Der Auftakt der Frühjahrsvorbereitung läuft beim WAC traditionell gleich ab. Zuerst gratuliert die Mannschaft Co-Trainer Hannes Jochum zum Geburtstag mit einem Ständchen. „Wie immer war es laut und falsch, dafür mit viel Begeisterung“, grinst der seit gestern frischgebackene 47er. Danach folgt der Fitness-Check der Spieler mittels sogenanntem „Shuttle Run“, einem Pendellauf zwischen parallel verlaufenden Linien mit steigenden Geschwindigkeitsstufen. Gelaufen wird, bis nur mehr der fitteste Spieler übrig bleibt. Beim WAC waren es diesmal zwei: Scott Kennedy und Michael Morgenstern, Neuzugang von Liga-Klub Lendorf.

Spieler erstellten Strafenkatalog

Den Abschluss bildete eine Einheit „Ballbesitzübung“ – von der sich Trainer Manfred Schmid angetan zeigte. „Es schaut unverändert aus, wie zum Ende der Herbstsaison. Das zeigt mir, dass die Burschen ihr Heimprogramm sehr ordentlich absolviert haben.“ So ganz überraschend kam es für Schmid natürlich nicht. „Ich war in der Winterpause immer am Laufenden. Wann immer die Jungs ihre Einheiten abgespult haben, bekam ich die Infos geschickt.“ Ausreden, wie „Meine Uhr hat nicht funktioniert“, galten heuer nicht. „Das haben sich die Spieler selbst so ausgemacht: Fehlte ein Lauf, gab‘s eine saftige Strafe.“ Nicht so für Kevin Bukusu. Der Vertrag des 22-jährigen Deutschen – er kam diese Saison in der Liga nie zum Einsatz – wurde einvernehmlich aufgelöst.

Trainingslager in Alicante

Thomas Sabitzer (Schambeinentzündung) wird laut Schmid noch etwas Zeit brauchen. „Ich rechne damit, dass er in den nächsten ein, zwei Wochen ins Training einsteigen wird.“ Ob noch Neue kommen, lässt der Trainer offen: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Kader. Wir schauen uns aber natürlich um, haben ein, zwei Spieler im Blick. Wenn einer kommen sollte, muss er uns sofort weiterhelfen.“

Am 19. Jänner steht das erste Testspiel gegen den GAK an (Ort und Zeit sind noch offen), am 21. fliegt der 42-Mann starke Tross ins Trainingslager nach Alicante (Spanien). „Wir werden 22, 23 Feldspieler plus vier Torhüter mitnehmen“, verrät Schmid, der in Spanien auch zwei Testspiele eingeplant hat. Los geht es für den siebentplatzierten WAC in der Meisterschaft wieder am 11. Februar mit dem Heimspiel gegen den Tabellensechsten Rapid.