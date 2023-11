Drei Runden sind im Kalenderjahr 2022 in der Fußball-Bundesliga noch zu absolvieren. Der WAC bekommt es am Sonntag zu Hause (14.30 Uhr) mit Austria Wien zu tun, danach folgen die Auswärtsspiele in Salzburg und Hartberg. Harte Nüsse? „Ich wüsste nicht, gegen welchen Gegner es leicht ist“, meint WAC-Trainer Manfred Schmid, der seine Mannschaft bestens gerüstet für das Herbstfinale sieht. „Wir haben die Länderspielpause genützt, um so weiterzumachen wie bisher. Wir haben nicht irgendwelchen Zirkus veranstaltet, sondern mit den Spielern, die da waren, an unseren Basics, an den Abläufen gearbeitet.“

Erstes Teamspiel, erstes Tor

Fünf Spieler waren nicht da, weil sie bei ihren Nationalteams im Einsatz standen: Nikolaus Veratschnig, Thierno Ballo und Robert Zimmermann mit Österreichs U21 (2:0 gegen Frankreich 0:0 gegen Nordmazedonien), Sandro Altunashvili mit Georgien (Wurde bei 1:3 in Spanien in der 90. Minute eingewechselt.) und Mo Bamba, der erstmals in die U23 der Elfenbeinküste einberufen wurde. Der Stürmer machte im Team dort weiter, wo er beim WAC aufgehört hatte. Er erzielte ein Tor, das 1:0 beim 4:0 im Freundschaftsspiel gegen den Irak. „Danach saß er sechs Stunden am Flughafen fest, weil ein Flug gecancelt wurde“, erzählt Schmid, der im Heimspiel gegen die Austria die Qual der Wahl hat. „Praktisch alles fit“, vermeldet der Trainer, der Thomas Sabitzer (ihn zwickt es an der Leiste) eine kleine Pause gönnt. „Wir wollen da nichts riskieren.“

Spitzenreiter in der Formtabelle

Das Duell gegen seinen Ex-Klub wird ein Duell zweier Teams, die vor Selbstvertrauen strotzen. Der WAC feierte zuletzt zwei Siege (4:0 gegen Klagenfurt, 3:2 in Lustenau), Austria Wien ist in der „Formtabelle“ aus den vergangenen fünf Spielen gar Liga-Spitzenreiter: vier Siege, ein Remis, 8:0 Tore. Die Violetten sind seit acht Pflichtspielen (sechs in der Liga, zwei im Cup) ohne Gegentor! „Die Mannschaft hat sich stabilisiert, ist kompakter geworden. Sie lässt nicht mehr viel zu. Das spricht für die Arbeit von Trainer Michael Wimmer“, meint Schmid. Umgekehrt ist der WAC offensivstark. „Die drei vorne (Anm.: Bamba, Boakye und Ballo) harmonieren sehr gut. Wir sind aber vorne auch deshalb so gut, weil die Jungs dahinter sehr gut spielen.“

Halbzeitshow mit Chris Steger

In der Halbzeitpause des Spiels wird der junge, aufstrebende österreichische Musiker Chris Steger zwei seiner Hits performen! Zusätzlich wird der begeisterte Hobby-Fußballer vor Spielbeginn den Ehrenankick durchführen. Außerdem gibt es zwischen 13:30 bis 14 Uhr auf der Osttribüne für alle Fans von Chris Steger die Möglichkeit auf Fotos und Autogramme.