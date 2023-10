Sieben Treffer erzielte Mo Bamba bisher für den WAC in Meisterschaft und ÖFB-Cup: vier mit dem rechten Fuß, je eines mit links, per Elfmeter und per Kopf. "Das zeigt, in welchen Bereichen ich mich noch verbessern muss“, schmunzelt der 21-Jährige. Um so vielleicht den großen Helden aus seiner Heimat nachzueifern.