Von 1994 bis bis 1998 holte Ralph Krueger mit der VEU Feldkirch fünf österreichische Meistertitel im Eishockey in Folge und gewann im letzten Jahr in Vorarlberg auch den Europacup, ehe der Deutsch-Kanadier das Schweizer Nationalteam bis 2010 übernahm. Danach folgten NHL-Engagements hinter der Bande in Edmonton und Buffalo. Aber was hat all das mit Fußball und dem heutigen WAC-Heimspiel gegen die Wiener Austria zu tun? Krueger ist seit kurzer Zeit Chef des Aufsichtsrates bei den Veilchen und soll die Austria nach turbulenten Jahren, sportlich aber vor allem finanziell, wieder in ruhigere Fahrwasser bringen.