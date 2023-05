Die Sonne strahlte während des gestrigen Trainings des SK Sturm in Graz-Messendorf. Die Gesichter der Spieler aufgrund der 1:2-Niederlage und der damit verspielten Chance auf den Titel weniger. Die Stimmung war nicht schlecht, aber gedrückt. "Momentan sind wir enttäuscht, aber wenn etwas Zeit vergeht, können wir extrem stolz darauf sein, was wir erreicht haben", sagte Christian Ilzer. Typisch Ilzer, hatte er auch gleich neue Aufgabe für seine Mannschaft parat. "Unser großes Ziel ist weggefallen. Aber wir haben uns bereits neue Dinge vorgenommen, die wir realisieren möchten." Was es genau ist, verriet der Coach nicht.