Schon vor der 1:2-Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Salzburg war klar, dass der SK Sturm nicht mehr vom drittplatzierten LASK eingeholt werden kann, da die Linzer bei Rapid nicht über ein 1:1 hinaus kamen. Wenige Stunden später war dann auch klar: Die "Bullen" holen sich zum zehnten Mal in Folge den Meistertitel und Sturm ist wie bereits im Vorjahr Vize-Meister. Damit steht auch fest: Die Grazer steigen im Sommer in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League ins internationale Geschehen ein und spielen im Herbst abermals fix in einer europäischen Gruppenphase.

Dick im Kalender eintragen sollten sich Sturm-Fans jetzt schon folgende Termine: Am 8. oder 9. August steigt das Hinspiel in Qualirunde drei, am 15. August das Rückspiel. Auf wen die Grazer dann treffen, wird bereits am 24. Juli ausgelost. Fix ist, dass Sturm im Platzierungsweg ungesetzt sein wird. Die möglichen Gegner sind dabei noch weitestgehend offen, da die meisten Ligen noch im Laufen sind. Einzig mit den Glasgow Rangers, Zweiter der schottischen Liga, steht schon ein potenzieller Gegner fest.

Bei den weiteren drei möglichen Teams kommt es auf die Setzung jener Mannschaften an, die dann den jeweiligen Platz in den jeweiligen Ligen einnehmen, der zur Teilnahme an der Qualirunde berechtigt.

Auf folgende Teams könnte Sturm nach aktuellem Stand also treffen:

Glasgow Rangers

Dritter der portugiesischen Liga (aktuell: Braga)

Zweiter der niederländischen Eredivisie (aktuell: PSV Eindhoven)

Dritter der französischen Ligue 1 (aktuell: Marseille)

Zweiter der serbischen Liga (aktuell: Cukaricki)

Zusätzlich kommen noch die zwei Sieger aus der 2. Qualirunde dazu, wobei die Klubkoeffizienten noch stark variieren:

Zweiter der belgischen Liga (aktuell: Union Saint-Gilloise)

Zweiter der ukrainischen Liga (aktuell: Sorja)

Zweiter der Schweizer Liga (aktuell: Servette Genf)

Panathinaikos Athen

Übersteht Sturm diese Runde, geht es dann im Play-off erneut gegen einen der oben genannten Teams um die Gruppenphasen-Teilnahme der Königsklasse. Termine hierfür sind 22./23. sowie 29./30. August. Bei einem Ausscheiden in einer der beiden Runden hat Sturm in jedem Fall das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase fix.