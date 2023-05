Nach dem Spielersatztraining am Montag gibt Sturm-Trainer Christian Ilzer seinen Mannen heute frei. Kraft tanken ist angesagt für die ausstehenden beiden Partien am Sonntag (17 Uhr) bei Rapid und am 3. Juni (17 Uhr) in Graz gegen den LASK. Nicht mit dabei in Hütteldorf wird Bryan Teixeira sein. Der 22-Jährige, der das Training erkrankt auslassen musste, fehlt nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt.