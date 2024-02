Jetzt steht der Fahrplan für Österreichs Fußball-Nationalteam auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland: Im Juni gibt es unmittelbar vor der Euro noch zwei Testspiele: Am 4. Juni wird die Mannschaft von Ralf Rangnick im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Serbien treffen, vier Tage später geht es zum Abschluss der Vorbereitung in St. Gallen nahe der österreichischen Grenze gegen die Schweiz. Damit geht es auch in den letzten beiden Spielen gegen EM-Teilnehmer.

Die Serben (4. Juni, 20.45 Uhr, ORF 1 live) treffen bei der EM auf England, Slowenien und Dänemark, die Schweiz hat EM-Gastgeber Deutschland, Schottland und Ungarn als Gegner. Mit der Fixierung der letzten beiden Gegner ist das Programm des Teams komplett, im März geht es ja in Bratislava gegen die Slowakei sowie in Wien gegen die Türkei. In allen vier Testspielen geht es damit gegen EM-Teilnehmer.

Der Kartenvorverkauf für das Spiel gegen die Türkei startet am Valentinstag, den 14. Februar. Unter www.oef.ab/tickets gibt es Vollpreis-Karten zwischen 38 und 70 Euro, Kinder sind ab 16 Euro live dabei. VIP-Karten können unter der Mail-Adresse vip@oefb.at angefragt werden.