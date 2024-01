Nächster – kleiner – Schock für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: Freiburg-Innenverteidiger Philipp Lienhart muss sich einer Leistenoperation unterziehen und fällt aus, zumindest sechs Wochen. Ob er beim ÖFB-Testspiel am 23. März gegen die Slowakei wieder dabei sein kann, ist noch unklar. Ein Einsatz bei der Europameisterschaft im Sommer ist aber freilich nicht in Gefahr.

Die Freiburger haben versucht, Lienharts Leistenprobleme konservativ in Griff zu bekommen, das ist nicht gelungen. Der 27-Jährige hatte zuletzt immer wieder über Probleme in der Leistengegend geklagt. Beim torlosen Unentschieden gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende saß Lienhart zwar auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz.

Zuletzt bildete Lienhart im ÖFB-Nationalteam stets mit David Alaba die Innenverteidigung. Der ÖFB-Nationalteamkapitän fällt aufgrund einer schweren Knieverletzung bekanntlich länger aus. Bei Alaba ist ein Einsatz bei der Europameisterschaft tatsächlich fraglich.