Nachdem das Engagement beim FC Zürich relativ schnell zu Ende gegangen war, wurde es zuletzt ruhig um Franco Foda. Doch das könnte sich nun ändern. Der Deutsche, der das österreichische Nationalteam von November 2017 bis März 2022 gecoacht und Österreich als erster Trainer in ein EM-Achtelfinale geführt hatte, könnte neuer Trainer des Kosovo werden. Das berichten zumindest die Salzburger Nachrichten.

So soll der 59-Jährige am Montagnachmittag auch mit einem aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina kommenden Flugzeug in Wien-Schwechat gelandet sein. Foda hat sich noch nicht zu diesen Gerüchten geäußert, sprach aber vor zwei Wochen von „Anfragen aus dem arabischen und europäischen Raum. Unter anderem war ein Verein aus Saudi-Arabien dabei“.