Jürgen Säumel 3.0. Der mittlerweile 39-Jährige ist zurück beim SK Sturm. Von 2000 bis 2008 war der Mittelfeldspieler bei den Schwarz-Weißen im Einsatz und von 2011 bis 2013 nochmals. Jetzt ist der ehemalige Kapitän Trainer der zweiten Mannschaft und nimmt das Projekt Klassenerhalt in Angriff. Sturm liegt aktuell mit 11 Punkten auf dem 14. Rang, einem Abstiegsplatz. An der rettenden 13. Stelle liegt derzeit der FC Liefering mit 14 Zählern. Die Aufgabe, die Klasse zu halten, ist schwierig. Auch, weil der Trainer der zweiten Mannschaft oft „Passagier“ ist. Er muss jene Akteure spielen lassen, die es nicht in den Bundesliga-Kader geschafft haben. Und beim Training „unten“ sind auch fast nie dabei. „Wenn du als Trainer einer zweiten Mannschaft unterschreibst, ist dir dieses Thema bekannt. Es liegt an mir, die betroffenen Spieler so zu behandeln, dass sie auch bei uns hundert Prozent ihrer Leistung abrufen“, sagt Säumel, dessen Vertrag eineinhalb Jahre läuft.