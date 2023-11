Am Dienstag (20.45 Uhr) treffen Österreich und Deutschland in einem freundschaftlichen Länderspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion aufeinander. Es ist das insgesamt 41. Duell dieser beiden Teams, das in der Vergangenheit meist eine klare Angelegenheit für die Deutschen war. So gewann Österreich nur neun der bisherigen 40 Partien, sechsmal spielte man Unentschieden.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen hat Österreich für sich entschieden. 2018 siegte das von Franco Foda betreute ÖFB-Team in Klagenfurt im Test gegen die DFB-Elf mit 2:1, Martin Hinteregger und Alessandro Schöpf trafen für die Österreicher. Mesut Özil brachte Deutschland in Führung. Ein Überblick über legendäre Partien zwischen den beiden Lieblingsnachbarn.

23. April 1922 (Wien)

Zahlreiche Ausfälle zwingen Deutschland dazu, unbekannte Spieler kurzfristig einzuberufen. Einer von ihnen ist Viktor Weißenbach auf Pforzheim. Er war es auch, der vor 70.000 Zuschauern auf der Hohen Warte das 1:0 für die Gäste erzielte. Adolf Jäger stellte später den 2:0-Endstand her. Es war im fünften Aufeinandertreffen beider Nationen der erste Sieg Deutschlands.

24. Mai 1931 (Berlin)

Es war die Geburtsstunde des „Wunderteams“. In Berlin fertigte Österreich mit Teamchef Hugo Meisl die DFB-Auswahl mit 6:0 ab, die deutsche Presse verpasste den Österreichern daraufhin den Namen „Wunderteam“. Insgesamt blieben Matthias Sindelar und Co. zwölf Partien in Folge unbesiegt.

30. Juni 1954 (Bern)

Im Halbfinale der Weltmeisterschaft stehen sich Österreich und Deutschland gegenüber. Die Österreicher haben keine Chance, verlieren 1:6. Die Deutschen feiern später den WM-Titel und das „Wunder von Bern“, während Österreich im Spiel um Platz drei gegen Uruguay 3:1 gewinnt.

21. Juni 1978 (Cordoba)

„I werd narrisch!“ Mit diesen Worten wurde Sportkommentator Edi Finger zur Legende. Bei der Weltmeisterschaft in Argentinien sorgte Hans Krankl mit einem Doppelpack für einen 3:2-Erfolg über die Deutschen. Es war ein Sieg, über den man in Fußball-Österreich bis heute spricht.

Hans Krankl beim 3:2-Sieg in Cordoba © IMAGO

25. Juni 1982 (Gijon)

Plötzlich zückten algerische Fans im Stadion Geldscheine und präsentierten diese nach dem Motto: „Das ist doch Betrug“. Bei der WM in Spanien war am letzten Spieltag der Gruppenphase klar, dass ein knapper Deutschland-Sieg über Österreich beiden Teams zum Weiterkommen genügen und Algerien damit ausscheiden würde. In der elften Minute erzielte Horst Hrubesch das 1:0 für Deutschland. Der Rest ist Geschichte. Beide Teams einigten sich auf einen „Nichtangriffspakt“. Das dunkelste Kapitel der Länderspiel-Historie Deutschlands und Österreichs.

Zweikämpfe wie diese gab es in Gijon nur selten... © IMAGO

29. Oktober 1986 (Wien)

Zur Neueröffnung des Praterstadions kommt Deutschland für ein Freundschaftsspiel nach Wien. Österreich ist klarer Außenseiter, gewinnt dank zweier Doppelpacks von Toni Polster und Reinhard Kienast aber mit 4:1. „Dieser Sieg war sicher eine Sternstunde in meiner Karriere“, sagte Polster.

Toni Polster erzielte zwei Elfmeter-Tore © IMAGO

16. Juni 2008 (Wien)

Bei der Heim-Europameisterschaft ist die Ausgangslage eindeutig: Österreich brauchte im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland einen Sieg, um weiterzukommen und die Deutschen aus dem Turnier zu schießen. Die Teamchefs Josef Hickersberger und Jogi Löw werden nach Kritik beide vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt, auf dem Feld sorgt Michael Ballack mit einem Freistoß-Hammer für das 1:0 und das EM-Aus der Österreicher.