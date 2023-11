Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet am Donnerstagabend mit Konrad Laimer, aber ohne Marko Arnautovic ins EM-Qualifikationsspiel in Tallinn gegen Estland. In der zentralen Defensive verteidigt der zuletzt angeschlagene Philipp Lienhart neben Kapitän David Alaba.

Österreich spielt gegen Estland in folgender Formation:

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Maximilian Wöber; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch