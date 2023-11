Nach den skandalösen Vorfällen rund um das Grazer Derby hat sich nun Sturm-Präsident Christian Jauk zu Wort gemeldet. So heißt es in einer Aussendung des Klubs: „Die Vorfälle beim Derby machen mich traurig. Gewalt hat beim SK Sturm keinen Platz. Wenn ich ehrlich bin, schäme ich mich dafür. Ich möchte mich bei all jenen entschuldigen, die einen Schaden davon getragen haben“, sagt das Sturm-Oberhaupt. Bereits am Sonntag habe es eine Vorstandssitzung gegeben. Am Montagabend haben sich die Verantwortlichen der Grazer mit den führenden Vertretern der Fanklubs zusammengesetzt. „Wir wollen bestimmte Themen besser verstehen“, sagt Jauk. Im ersten Schritt gehe es nicht darum, Sündenböcke auszumachen. „Mir geht es darum, dass wir nachhaltig alles tun, damit das in Zukunft nicht wieder passiert.“