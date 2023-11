Der SK Sturm bleibt die Nummer eins in der Steiermark. Für den Titelverteidiger geht es im Cup weiter, die Roten haben eine Belastung weniger. Spitzenspiel war das Duell, in der Merkur-Arena deshalb, weil dieser Fußballabend alles hatte, was eine interessante Begegnung braucht.

Rassige Szenen, unfassbare Chancen, schöne Treffer sowie ein bitteres Eigentor, umstrittene Fouls, viele Karten, Fehlentscheidungen, weil es die VAR-Unterstützung erst im Cup-Finale gibt. Pure Emotionen waren bei den Führungswechseln während der Partie dabei, wie Freude und Tränen nach dem Schlusspfiff. Es war ein fast gelungenes Fußballfest.

Fast deshalb, weil einige schwarz-weiße Chaoten für unschöne Szenen sorgten. Sie stürmten vor dem Anpfiff in Richtung GAK-Fansektor, plünderten Utensilien aus einem mobilen GAK-Fanshop. Im Zuge dieser Aktion gab es auch drei Verletzte, die mit der Rettung ins Spital gebracht werden mussten.

Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Damit wurde eine rote Linie überschritten. Mit solchen Aktionen bringt man alle jene Anhänger, die für eine tolle Atmosphäre im Stadion sorgen, in Misskredit. Das schnelle Einschreiten der Polizei verhinderte wohl Schlimmeres.

Diese Chaoten sollten das Stadion nicht mehr besuchen.