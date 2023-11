Sportlich war das Grazer Fußball-Derby am Donnerstag mit dem knappen 3:2-Sieg für den SK Sturm nach 90 Minuten abgeschlossen. Die Schwarz-Weißen treffen nun im Viertelfinale auf die Wiener Austria, der GAK wird sich in der kommenden Saison der Aufgabe ÖFB-Cup wieder stellen. Doch so brisant das Derby auf dem Spielfeld war, so skandalös waren die Szenen, die sich abseits davon vor und nach dem Duell der beiden Stadtrivalen abgespielt haben – und die auch ein Nachspiel haben werden. Denn die Bilder, die sich via soziale Medien oder für manche sogar vor ihren Augen abspielten, erinnerten nahezu ans Mittelalter.