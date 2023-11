Das Video von 2. November zeigt eine Uhrzeit kurz nach 23.21 Uhr - also nach dem Cup-Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK. Die Sequenz, aufgenommen durch eine Überwachungskamera in einem Fast-Food-Restaurant in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße, zeigt aber auch die Brutalität, die rund ums Match in Graz für Entsetzen sorgte. Rund zehn zum Teil vermummte Gestalten gingen auf einen jungen Mann los, erst nach 30 Sekunden ließen sie von ihm ab. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich die Polizei bereits dem Ort des Geschehens.