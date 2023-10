Mahlzeit! Wende im Gipfelstreit: Reinhold Messner darf den Rekord, den er nie haben wollte, behalten. Er bleibt damit der erste Mensch, der auf allen 14 Achttausendern der Welt war. Hier lesen Sie, wie es dazu kam.

Israelische Armee vor blutiger Bodenoffensive

Eine Attacke Israels am Boden auf den Gazastreifen dürfte kurz bevorstehen. Rund 300.000 Reservisten wurden bereits mobilisiert. Oberstleutnant Klaus Kuss vom österreichischen Bundesheer erklärt, welche Strategie er von Israels Truppen erwartet.

Red Bull baut Luxus-Wohnungen am Weißensee

Die drei Wohngebäude werden am Westufer errichtet - inklusive Tiefgarage und exklusivem Seezugang. Der Badestrand für die Eigentümer soll sich über eine Fläche von 2000 Quadratmeter erstrecken. Die Einheimischen blicken dem Projekt kritisch entgegen. (Kleine Zeitung PLUS)

OPs auf Grazer Kinderchirurgie "nach Dringlichkeiten triagiert"

Zwei der acht Intensivbetten sind momentan gesperrt, genauso wie eine Station mit 18 Betten. Geplante Eingriffe mit geringerer Dringlichkeit werden daher verschoben, wenn Notfälle behandelt werden müssen. Klinikvorstand Holger Till äußerte sich zur aktuellen Situation. (Kleine Zeitung PLUS)

Schlepperfahrzeug aus Wien verunfallt in Bayern: Mindestens sieben Tote

Der Kleintransporter mit Wiener Kennzeichen sei auf der Autobahn 94 von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Fahrer wollte offenbar vor einer Polizeikontrolle flüchten. Lesen Sie mehr Details zum Unfallhergang.

Rechnungshof zerpflückt Österreichs Pensionspolitik

Die gute Nachricht: Das heimische Pensionssystem könnte bei einer "sorgfältigen Weiterentwicklung" stabil bleiben. Die nachhaltige Finanzierbarkeit sei aber gefährdet. Hier lesen Sie, warum dem so ist.

EU ringt um Verlängerung der Glyphosat-Zulassung

Zehn weitere Jahre soll das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt werden dürfen. Heute entscheidet sich, ob das der Fall sein wird. Erfahren Sie, warum Österreich - gezwungenermaßen - dagegenstimmt.

Ob die EU-Staaten der weiteren Zulassung von Glyphosat zustimmen, war bis zuletzt offen © Countrypixel - stock.adobe.com

Serbiens Präsident kündigt Neuwahlen an

Serbiens Regierung sieht sich permanent mit Protesten konfrontiert. Sei es aufgrund bereits zweier Amokläufe in diesem Jahr oder auch aufgrund des anhaltenden Kosovo-Konflikts. Nun hat Präsident Aleksandar Vucic entschieden, dass es Neuwahlen geben soll.

Zahl der Wellnesshotels in Österreich erstmals rückläufig

Der Wellnesshotelführer "Relax Guide" verzeichnet erstmals mehr Schließungen als Neueröffnungen. Die Hauptgründe dafür sind die Kriege, die Coronapandemie und die Wirtschaftskrise. Es sei "ein trauriger Rekord".

Fuzzmans neues Album: Willkommen im Nichts

Herwig Zamernik, besser bekannt unter seinem Alter Ego Fuzzman, ist mit einem neuen Album am Start. Er begibt sich dabei auf eine Reise vom Grindcore über Alternative zum Schlager-Pop und wieder zurück. Schließen Sie sich gerne an. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine grüne Empfehlung: Die Faszination Blumenzwiebel

Obwohl wir gerade Herbst haben, denken die Gärtnerinnen und Gärtner bereits an das Frühjahr. Genau hier kommt der Blumenzwiebel ins Spiel. Experte Karl Ploberger bringt Ihnen diese faszinierenden Pflanzen näher und erklärt, worauf man achten sollte. Hier geht es zum Video.

