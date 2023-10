Mahlzeit! Österreich regiert auf die Aggression und Angriffe der Hamas auf Israel. Außenminister Alexander Schallenberg kündigte an, dass Zahlungen von Entwicklungsgeldern an die Palästinenser vorerst gestoppt werden. Bevor wieder Geld fließt, muss evaluiert werden, wie es genutzt wird. Das hatte Schallenberg noch zu sagen.

+++ Israel Update: Die neuesten Entwicklungen im Kriegsgebiet

+++ Hollywoodstars zeigen sich entsetzt: "Ich habe keine Worte, nur Tränen"

Steirische Gesundheitslandesrätin tritt zurück

Juliane Bogner-Strauß von der ÖVP legt ihr Amt als Gesundheitslandesrätin der Steiermark nieder. Der Grazer Arzt Karlheinz Kornhäusl (41) folgt ihr nach. Lesen Sie weitere Details zum Umbau in der Landesregierung.

Fleischkonsum in Europa weiterhin extrem hoch

Er erhöhte sich im Jahr 2021 zwar nicht, ist aber noch immer doppelt so hoch wie im Welt-Durchschnitt. Das zeigen Zahlen der Organisation "Our World in Data" (OWID). Weltweilt wurden im Jahr 2021 360 Milliarden Kilogramm Fleisch gegessen. Zur kompletten Statistik.

ÖVP entscheidet über Nachfolger von Hans Seitinger

Der steirische Landesrat legte sein Amt vergangene Woche nach 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nieder. Heute zu Mittag fixiert die ÖVP, wer sein Nachfolger wird. Eine EU-Abgeordnete ist die Favoritin. (Kleine Zeitung PLUS)

Kärntens Jäger haben den Luchs-Wilderer im Visier

Luchs Sofia wurde vor einigen Wochen von Wilderern getötet. Kärntens Jäger wollen nun mithelfen, den Täter zu überführen. Sowohl aus finanzieller als auch aus ökologischer Sicht sei "ein großer Schaden" entstanden. Lesen Sie mehr zum Thema.

Kritik an der Formel 1 nach Skandal-Rennen in Katar

Brutal hohe Temperaturen machten den Fahrern im Wüstenstaat extrem zu schaffen. Williams-Rookie Logan Sargeant musste gestützt werden, weil er dehydriert war. Esteban Ocon übergab sich während des Rennens. Und es hätte noch schlimmer kommen können.

Man konnte Weltmeister Max Verstappen die Strapazen ansehen © APA/AFP/Ben Stansall

Österreich muss Medikamentenmangel entgegensteuern

Weiterhin mangelt es in Österreich an Medikamenten. 568 Präparate sind entweder gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Doch es gibt Lösungsansätze. Lesen Sie, wie Politik, Wirtschaft und Pharmaindustrie entgegensteuern wollen.

Erneutes Babyglück im Hause Veith

Ex-Skifahrerin Anna Veith und ihr Ehemann Manuel werden zum zweiten Mal Eltern. Das postete die 34-Jährige auf Instagram. Ihr Sohn Henry kam 2021 zur Welt. Und so freut sich Anna Veith.

Tscheche hing stundenlang kopfüber am Klettersteig

Ein 45-jähriger Mann stürzte im Gemeindegebiet von Götzis (Vorarlberg) beim Klettern ab und blieb kopfüber im Seil hängen. Die Bergung gestaltete sich schwierig. Er erlitt ein Hängetrauma und schwere Verletzungen.

Brian Austin Green spricht offen über Homosexualität seines Sohnes

Anfangs war es "unbekanntes Terrain" erzählte der "Beverly Hills, 90210"-Schauspieler. Doch viele ehrliche Gespräche hätten zu einer ganz besonderen Vater-Sohn-Beziehung zwischen ihm und Kassius Lijah geführt. Das hatte Brian Austin Green noch zu sagen.

Erdbeben in Afghanistan: Kaum mehr Chancen, Überlebende zu finden

Mehr als 2.400 Personen kamen bei der schweren Erdbebenserie ums Leben. Noch wird nach Überlebenden gesucht, doch die Hoffnung auf Erfolg schwindet. Erfahren Sie mehr dazu.

Meine Empfehlung: "Ich bin dankbar für mein neues Leben"

Regina Allmann hat ihre kleine Tochter an Krebs verloren. Jahre später erkrankte auch sie an Leukämie. Sie kämpfte und besiegte die Krankheit; dank einer Stammzellenspende. Meine Kollegin Manuela Kalser berichtet über die Geschichte einer inspirierenden Frau. (Kleine Zeitung PLUS)

