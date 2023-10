Bayern hat gewählt. Und wenigstens eine Konstante bleibt. Die CSU stellt trotz Verlusten eine stabile Größe. Gerade in unruhigen Zeiten braucht es beständige, konservative Parteien. Beruhigend ist das nur für Bayern und Hessen. Denn dass die Union im Bund nicht von der Schwäche der Ampel profitiert und in Umfragen weit unter 30 Prozent verharrt, beschreibt eine neue deutsche Realität. Das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition ist außer Kraft gesetzt. Es ist etwas in Bewegung geraten in Deutschland – nicht erst an diesem Wahlsonntag in Hessen und Bayern.