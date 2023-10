"Gefragt – Gejagt: Allein gegen alle"

Zum Abschluss der 12. Staffel schickt Alexander Bommes seine Quizelite in die Spezialausgaben, ehe ab 23. Oktober auf dem Sendeplatz wieder "Wer weiß denn so was?" gefragt wird. Die Quoten des schnellsten Quiz Deutschlands waren auch bei dieser Staffel toll: Durchschnittlich 2,36 Millionen erreichte die ARD am Vorabend. Wie läuft es ab heute ab? In jeder Folge treten die Kandidaten einzeln gegen bis zu fünf Jäger an. In Runde eins müssen bis zu fünf Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden.

18 Uhr, ARD



"Walking on Sunshine"

Intrigen, Kriminalfälle, Liebesgeschichten, Machtkämpfe und Verrücktheiten – und das im und rund um den ORF in der finalen Staffel mit Proschat Madani, Robert Palfrader und Selina Graf. Heute mit den Folgen 35 und 36.

20.15 Uhr, ORF 1

"Das Hokuspokus-Marketing"

Reporterin Paula Pucker schaute sich genau die anthroposophischen Marken Weleda, Dr. Hauschka und Co. an. Sie will wissen: Wofür zahlen Kunden den hohen Preis? Eine Produktwelt, die in der Regel teurer ist als andere Biomarken. Es folgt die Doku "Die Tricks mit Marken und Luxus".

20.15 Uhr, ORF III

"Promi-Sportler-Millionenshow"

"Zur Vorbereitung habe ich mir die App runtergeladen und gesehen: Wenn ich gezockt habe, griff ich immer daneben. Also ist das vielleicht nicht sinnvoll im Rahmen der guten Sache", gesteht Weltmeister Michael Walchhofer, der heute zu den Promi-Kandidaten gehört.

20.15 Uhr, ORF 2

"Der Buchladen der Florence Green"

Die feinsinnige Adaption des Romans "Die Buchhandlung" von Penelope Fitzgerald wurde in Spanien mit drei Goya-Filmpreisen prämiert. Außerdem erhielt das in den 1950er-Jahren spielende Drama 2017 den Preis der Frankfurter Buchmesse für die beste Literaturverfilmung.

20.15 Uhr, Arte