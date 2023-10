Diesen Schienenersatzverkehr werden zehn Fahrgäste wohl nie vergessen. Als sie Samstagabend in einem Bus auf der Ennstal-Straße B320 unterwegs waren, passierte der Unfall. Ein Pkw kam bei der Umfahrung Lengdorf kurz nach 22 Uhr auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Linienbus. Der 48-jährige Autofahrer aus Liezen war gerade von Stainach kommend Richtung Gröbming unterwegs. Der Bus, gelenkt von einem 61-Jährigen aus dem Bezirk, kam von der Straße ab und nach der Böschung auf einer Wiese zum Stehen. Mehrere Personen wurden verletzt. Alkotest beim 48-Jährigen: positiv, er war laut Polizei schwer alkoholisiert.

Kurz zuvor, gegen 19 Uhr, war ebenso im Bezirk Liezen ein 29-Jähriger mit einem als Lkw zugelassenen Pick-up in der Gemeinde Haus unterwegs. In einem Kreuzungsbereich geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen den Vorderreifen eines Traktors. Alkotest beim 29-Jährigen: positiv, auch er war stark alkoholisiert.