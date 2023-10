Nach dem tragischen Vorfall in Oberösterreich, bei dem eine Joggerin (60) vom Nachbarshund tot gebissen wurde, hat sich meine Kollegin Anna Stockhammer von Experten erklären lassen, wieviel Anteil der Hund an dem Vorfall trägt, und wieviel die Besitzerin. Warum werden Hunde so aggressiv? Erfahren Sie die Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Milliarden-Prozess beginnt: Der tiefe Fall des einstigen Krypto-Superstars

Heute beginnt der Prozess gegen Sam Bankman-Fried. Dem 31-jährigen Gründer der Börse für Cyber-Devisen wird Betrug rund um den Kollaps seines Unternehmens FTX vorgeworfen. Beobachter sehen darin eine der "größten Finanzbetrügereien der Geschichte". Lesen Sie hier alle Details.

ÖVP-SPÖ-Konflikt im Bund: In Abneigung vereint – aber nur an der Spitze

ÖVP und SPÖ haben die Geschichte der Zweiten Republik über Jahrzehnte hinweg gemeinsam geprägt. Mittlerweile haben die ehemaligen Großparteien nicht mehr viel füreinander übrig. Andreas Babler wirbt jedoch nun um ÖVP-Wähler. Wieso? Das verrät Simon Rosner. (Kleine Zeitung PLUS)

"Bildungswelt Maximilian Schell" steht jetzt vor Umbenennung

Vor zehn Jahren übernahm der Hollywoodstar die Schirmherrschaft über die Bildungswelt in Wolfsberg, die einen Kindergarten, eine Volksschule und eine NMS umfasst. Nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe ist man bemüht, den Namen wieder loszuwerden. Wie das gelingen soll, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Belgrader Nervenspiel an der kosovarischen Grenze

Am Balkan brodelt es wieder. Serbien verfolgt im Kosovo eine Strategie stetiger Spannung. An einer Lösung scheint man nicht interessiert, denn Präsident Aleksandar Vučić nutzt der Konflikt innenpolitisch. Was es damit auf sich hat, erklärt mein Kollege Moritz Groß.

Andreas Gabalier ist "traurig, dass die Gesellschaft so gespalten ist"

Ein Monat lang ist Andreas Gabalier noch auf Tournee. Der selbsternannte Volks Rock´n´Roller spricht vor dem Abschluss der Konzert-Ralley über die Gesellschaft, mögliche Enttäuschungen und das Geheimnis seines Erfolgs. Lesen Sie hier, was der Musiker zu sagen hat.

Ehe-Aus bei Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith

Nach vier Jahren Ehe haben sich bei Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith "unüberbrückbare Differenzen" aufgetan. Laut "People.com" wünscht Turner-Smith das gemeinsame Sorgerecht für die im April 2020 geborene Tochter des Paares. Lesen Sie die Details!

Warum Salzburg noch immer jeden Gegner überraschen kann

Der FC Red Bull Salzburg greift heute in der Champions League nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gegen Real Sociedad könnte sich die Mannschaft von Gerhard Struber schon in eine angenehme Ausgangsposition schießen. Wie die Chancen der Mozartstädter stehen, weiß Hubert Gigler. (Kleine Zeitung PLUS)

Nächster Ausschluss bei der Grazer FPÖ

Die Freiheitlichen kommen in Graz nicht zu Ruhe. Auch wenn es in bundesweiten Umfragen derzeit nach Plan läuft, kriselt es für die FPÖ in der steirischen Landeshauptstadt. Was es mit dem nächsten Parteiausschluss auf sich hat, hat Gerald Winter-Pölsler recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

TV-Arzt Meryn: "Patienten sind nicht schuld am Übergewicht"

Meine Kollegin Sonja Krause hat mit Siegfried Meryn über die neuesten Erkenntnisse in der Abnehm-Medizin gesprochen. Der bekannte TV-Mediziner erklärt im Gespräch, wie er sich als dickes Kind fühlte und was oftmals hinter Übergewicht steckt. Lesen Sie hier das ganze Interview! (Kleine Zeitung PLUS)

