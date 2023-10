Nach der Attacke eines American Staffordshire Terriers auf eine 60-jährige Joggerin, herrscht tiefe Betroffenheit in Oberösterreich. Die Hundebesitzerin soll mit ihrer Ehefrau gemeinsam mehrere Hunde dieser Rasse in ihrem Haus gehalten haben. Der schreckliche Vorfall bringt wieder Diskussionen um eine Rasseliste auf. In anderen Bundesländern gibt es eine solche, auf ihr stehen Hunderassen für deren Haltung eigene Voraussetzungen gelten.