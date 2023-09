Mahlzeit! Ab heute gibt es wieder den Reparaturbonus. Meine Kollegin Daniela Bachal ist der Frage nachgegangen, ab wann sich die Reparatur lohnt und wie der Bonus dieses Jahr im Detail ausgestaltet ist. Hier gibt's alle Informationen.

Metaller-Lohnrunde startet: Harte Bandagen und ein echtes Dilemma

Die Herbstlohnrunde der Metaller startet heute. Was die Ausgangslage für die Verhandlungen betrifft, gibt sich heuer keine der beiden Seiten wie immer gearteten Illusionen hin. Dennoch dürften die Verhandlungen schwierig werden. Alle Details dazu lesen Sie hier.

Verfassungsgerichtshof könnte ORF-Gesetz aufheben

Entscheidende Tage für den ORF und die Regierung. Das erst im Frühjahr beschlossene neue Rundfunk-Gesetz wird vom Verfassungsgerichtshof geprüft. Der Hintergrund ist eine Klage des Landes Burgenland, das die regierungsnahe Besetzung der Gremien anprangert. Hier erfahren Sie mehr.

Gläubiger geben grünes Licht: Kika/Leiner kann weitermachen

Die Mehrheit Gläubiger der Möbelkette Kika/Leiner stimmten am Montagvormittag dem Sanierungsplan zu. Der Chef der Finanzprokurator hatte im Vorfeld der Abstimmung einen höheren finanziellen Beitrag des ehemaligen Kika/Leiner-Eigentümers Signa gefordert und den fixierten Vergleich kritisiert. Lesen Sie über die neuesten Entwicklungen!

Heutige Empfehlungen:

Wie soll man bei einem Wildunfall reagieren?

Die Zahl der Wildunfälle in der Steiermark ist zuletzt deutlich gestiegen. Statistisch gesehen, kommt es zu 37 Wildunfällen pro Tag. Was steckt dahinter und wie kann man sie verhindern? Das verrät mein Kollege Florian Eder. (Kleine Zeitung PLUS)

Marcel Hirscher: "Im Nachhinein betrachtet ist es ein hoher Preis, den ich nach wie vor zahle"

Vier Jahre ist es mittlerweile her, da hängte Marcel Hirscher seine Skischuhe an den berühmt-berüchtigten Nagel. Wieso ihn seine Karriere aber nach wie vor verfolgt und was den Salzburger derzeit so umtreibt, hat er Denise Maryodnig verraten.

Marcel Hirscher widmet sich derzeit intensiv dem Motorsport © Red Bull Content Pool

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Keuchhusten ist in Kärnten wieder auf dem Vormarsch

In Kärnten steigen die Fälle von Keuchhusten wieder an. Vor allem die Diagnostik steht dabei vor einer großen Herausforderung. Was das alles mit Corona zu tun hat und wie es um die Kärntner Impfbereitschaft bestellt ist, ist hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Kein Wunder, dass Arnie genau diesen Song am Oktoberfest dirigiert hat

Arnold Schwarzenegger war auch dieses Jahr beim Münchner Oktoberfest zugegen. Nachdem er am Donnerstag nur für einen kurzen Abstecher vorbeigeschaut hatte, feierte der Hollywood-Star am Samstag ordentlich. Wie gewohnt, schwang Schwarzenegger auch den Taktstock. Erfahren Sie, welches Lied er dabei angestimmt hat.

Diese Baustellen kommen ab heute in Graz auf Sie zu

Im und rund um das Grazer Stadtgebiet wird wieder gebaut und saniert. Wir haben den Überblick über alle Baustellen in der Landeshauptstadt und verraten Ihnen, wo Sie etwas Geduld brauchen. (Kleine Zeitung PLUS)

Die besten Bilder der Mailänder Fashion Week

In Mailand geht am heutigen Montag die Fashion Week zu Ende. Klicken Sie sich durch die besten Bilder des Mode-Spektakels:

Meine Empfehlung: Podcast: Warum überschätzt sich der Mensch eigentlich die ganze Zeit?

In seinem neuesten Buch geht der deutsche Sozialwissenschafter Harald Welzer der These nach, dass wir in einem Zeitalter leben, das rückblickend nur als "dumm" bezeichnet werden kann. Aber stimmt das? Die Philosophin Lisz Hirn hat mit Barbara Haas darüber im Podcast gesprochen. Hören Sie rein!



