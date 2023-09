Laut Anrainern gab es einen lauten Knall, bald darauf war das Feuer auch schon weithin sichtbar. Gegen 19.30 Uhr brach gestern im Fohnsdorfer Ortsteil Hetzendorf, nicht weit entfernt von der Therme, ein Brand in einer Maschinenlagerhalle aus. Auch Heuballen waren in den Gebäude gelagert. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das rund 600 Quadratmeter große Gebäude bereits in Vollbrand, das Feuer war in der Region weithin sichtbar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hetzendorf, Pöls, Zeltweg, Fohnsdorf, Rattenberg, Judenburg, Aichdorf sowie die Betriebsfeuerwehr der Stahl Judenburg. Insgesamt waren 132 Feuerwehrleute im Löscheinsatz, sie rückten mit 24 Fahrzeugen an. "Durch das enorme Brandgeschehen drohte eine erhöhte Einsturzgefahr des Gebäudes, wodurch ein umfassender Außenangriff gestartet wurde", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Um alle Glutnester zu lokalisieren und zu löschen, wurde der Teleskoplader der Feuerwehr Fohnsdorf alarmiert. Damit habe man eine Löschwirkung tief ins Gebäude erzielen können.

Ein Übergreifen der Flammen auf einen Bauernhof, zu dem die Halle gehört, konnte verhindert werden. Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro. Die Ursache des Brandes wird erst ermittelt.