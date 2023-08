Mahlzeit! Es gibt Neuigkeiten vom österreichischen Arbeitsmarkt. Die Situation hat sich im heurigen Juli gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Derzeit sind 310.582 Personen ohne Beschäftigung, die Zahl der Arbeitssuchenden stieg um 14.000. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,9 Prozent. Weitere Informationen lesen Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Wieder Drohnenangriff auf Wolkenkratzer in Moskau

Das Wolkenkratzerviertel Moskwa City ist wieder Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Attacken mit Seedrohnen auf die russische Schwarzmeerflotte wurden abgewehrt.

Kategoriemieten steigen schon wieder: 25 Prozent mehr in 15 Monaten

Die Mieten steigen und steigen und steigen: Vierte Erhöhung bei den Kategoriemieten in nur 15 Monaten, auch bei den privaten Mietwohnungen gibt es kräftige Steigerungen. AK fordert Mietpreisbremse und Mietrechtsreform.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Dominic Thiem: "Es liegt alles an mir selbst"

Dominic Thiem (29) greift am heutigen Abend in Kitzbühel ins Turniergeschehen ein. Der Hunger des Niederösterreichers ist groß. "Aktuell lasse ich das Momentum zu sehr los. Genau solche Phasen muss ich mir vor Augen halten." (Kleine Zeitung PLUS)

Dominic Thiem muss sich wieder mal beweisen © APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Hohe Inflation dürfte auch Politikergehälter um 9,7 Prozent steigen lassen

Die hohe Inflation könnte eine Rekord-Valorisierung bringen. Trotzdem gab es einen massiven Wertverlust seit Einführung der Gehaltspyramide 1997.

Haftstrafe für Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi wird nur reduziert, keine Freilassung

Die frühere De-facto-Regierungschefin wird doch nicht freigelassen. Die Haftstrafen für Aung San Suu Kyi sind nach Angaben von Staatsmedien vom Dienstag im Rahmen einer Amnestie nur reduziert worden.

Ist Ihr Urlaub an der Adria heuer deutlich teurer?

Die Teuerung setzt vielen zu. Auch aus den Urlaubsländern an der Adria mehren sich die Berichte von Preissteigerungen. Wie erleben Sie die Entwicklung in Italien, Slowenien und Kroatien? Diskutieren Sie mit!

Elon Musk soll die Produkt- und Entwicklerteams bei X leiten

Umbau von Twitter auf X: Elon Musk soll die Produkt- und Entwicklerteams bei X leiten, CEO Yaccarino leitet die übrigen Sparten. Unterdessen wurde bekannt, dass Musks riesiges X-Logo auf einem Bürogebäude in San Francisco gegen Bauvorschriften verstoßen könnte.

1000 Euro Strafe für Urlauber, der Kiesel am Strand aufklaubte

Ein paar Steine, ein paar Körnchen Sand, ein paar Muscheln. Wenn man die als Tourist vom Strand aufklaubt, denkt man sich nichts Böses dabei. Wie der Mann, der deshalb jetzt auf Sardinien 1000 Euro Strafe bezahlt hat.

Darum unterbricht Patrice Aminati ihre Krebs-Therapie

Im April gab die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati bekannt, an Hautkrebs erkrankt zu sein. Nun gab sie ein Update: Wegen ihres Kindes unterbricht sie die Behandlung auf unbestimmte Zeit. Mehr dazu.

Meine Empfehlung: Fleischallergie nach Zeckenstich auch in Österreich nachgewiesen

Dass eine Fleischallergie nach einem Zeckenstich auftreten kann, ist nicht auf die USA beschränkt. Auch aus Österreich sind Fälle bekannt. Ein Fall des Alpha-Gal-Syndroms wurde in einer Studie im Detail beschrieben. Lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen