Am kommenden Wochenende gibt der Frühling ein Zwischenspiel. Von langer Dauer wird es nicht sein. Warum der heurige April so unterkühlt und feucht ist, das bisherige Jahr trotzdem viel zu warm ausfällt und was der Klimawandel damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Plus: So wird das Wetter beim Vierbergelauf

Heutige Empfehlungen:

Die größte Rakete der Welt soll heute endlich abheben

Eigentlich hätte das "Starship" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bereits am Montag zu einem ersten kurzen Testflug abheben sollen. Der wurde aufgrund von technischen Problemen abgesagt. Zum Artikel.

NATO-Generalsekretär überraschend in Kiew eingetroffen

Überraschung in Kiew: NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg tauchte überraschend auf. Mehr dazu hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Entlaufene Kuh irrte in Deutschlandsberger Wohnsiedlung umher

Weil sie von einem Stier nicht besamt werden wollte: Kuh entkam von einer Weide, lief zuerst auf die Bundesstraße und dann in eine Wohnsiedlung in Deutschlandsberg. Dort konnte sie mit einem gezielten Schuss betäubt und eingefangen werden.

Kuh auf der Flucht: Das zweijährige Rind lief ins Stadtgebiet von Deutschlandsberg © Polizei Deutschlandsberg

Gegen ein eiskaltes Manchester City war für die Bayern das Unmögliche nicht möglich

Der FC Bayern erreichte gegen Manchester City nur ein 1:1. Der englische Meister zog damit nach dem 3:0 vom Hinspiel souverän ins Halbfinale der Champions League ein. Zum Spielbericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Alexei Nawalny – im Gefängnis bis zum Jahr 2051?

Russlands Gesetzgeber und seine Richter verhängen immer härtere Strafen. Schon reden Beobachter von hybridem Totalitarismus und einer Rückkehr zur Stalinzeit. Zum Artikel.

Neu im Kino: Die Strizzi-Komödie "Hals über Kopf" und welche Filme sich noch lohnen

Niklaus Geyrhalter erforscht den Müll in "Matter Out of Place", Otto Jaus klaut Autos in "Hals über Kopf" und Olivia Colman brilliert in der Liebeserklärung ans Kino in "Empire of Light". Das sind die Kinostarts der Woche.

Miriam Fussenegger verbringt ihren Hochzeitstag anders als gedacht in "Hals über Kopf" © Gavriel Luna

Linz: Elfjähriger attackierte Direktorin, sie wurde ins Spital eingeliefert

An einer Linzer Schule hat ein elfjähriger Bub die Direktorin so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Das Kind sei schon mehrmals wegen seiner Gewaltbereitschaft aufgefallen. Zur Meldung.

SPÖ-Altkanzler für Rendi-Wagner, nur Kern nicht

Vier Tage vor dem Start der SPÖ-Mitgliederbefragung hat Pamela Rendi-Wagner prominente Unterstützung erhalten. Die Altkanzler Vranitzky, Klima, Gusenbauer und Faymann sprechen sich für die Amtsinhaberin aus. Hier lesen Sie mehr.

Arnold Schwarzenegger gibt Einblicke in seine erste Serienrolle

Der Schauspieler ist als knallharter Actionheld schon mehrfach über die Kinoleinwände gelaufen. Mit 75 folgt seine erste Hauptrolle in einer Serie. "Fubar" soll im Mai auf Netflix erscheinen. Hier lesen Sie mehr.

Meine Empfehlung: So kommt man noch zu Karten für das Cupfinale zwischen Sturm und Rapid

Wer noch keine Karten für das Cupfinale zwischen dem SK Sturm und Rapid ergattern konnte, hat heute in Graz die Möglichkeit, zuzuschlagen. Mehr dazu hier.

