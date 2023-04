Mahlzeit! Donald Trump schreibt wieder Geschichte: Als erster Ex-Präsident der USA muss er sich in einem Verfahren für seine angeblichen Taten verantworten. Es geht um Schweigegeldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Kurz: "Freue mich auf Tag vor Gericht"

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz bezeichnet die neu bekannten Vorwürfe, die Familie Dichand mit Inseraten begünstigt zu haben, als "frei erfunden" zurück: Thomas Schmid ginge es nur darum, den Kronzeugenstatus zu erlangen. Mehr dazu.

49 Prozent der Österreicher gegen Selenskyj-Rede

Laut einer Umfrage des Fernsehsenders ATV hat beinahe die Hälfte der Befragten keine Freude mit der Ansprache des ukrainischen Präsidenten, dafür haben sich hingegen vor allem SPÖ-Wähler ausgesprochen. Hier lesen Sie mehr.

Rückgang, aber keine Entspannung: Inflationsrate sinkt auf 9,1 Prozent

Der März bringt in Österreich einen Rückgang der Inflationsrate auf 9,1 Prozent. In Spanien ging die Inflationsrate im März sogar auf 3,1 Prozent zurück. Österreich lag zuletzt stets deutlich über dem Eurozonen-Schnitt. Hier lesen Sie mehr zur Inflation.

Vizekanzler Kogler: "'Das Beste aus beiden Welten' ist ein schlechter Kalenderspruch"

Die FPÖ hat laut Grünen-Chef Werner Kogler im Ukraine-Krieg jeden ethischen Anspruch verwirkt. Das von Kurz ausgerufene Koalitionsmotte "das Beste aus beiden Welten" ist für den Vizekanzler "ein schlechter Kalenderspruch". Hier lesen Sie das ganze Interview.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Tier trabte neben Bus her: "Ein Pony mit Polizeischutz? Das glaubt mir niemand"

Einen nicht alltäglichen Einsatz absolvierte am Donnerstag die Villacher Polizei. Sie mussten ein Pony einfangen und ließen es kurzerhand neben dem Polizeibus zur Besitzerin zurück traben. Hier lesen Sie die ganze Geschichte.

Rechnungshof wird Energie Steiermark prüfen

Die Oppositionsparteien im steirischen Landtag, Freiheitliche, KPÖ und NEOS veranlassen eine Prüfung des Landesenergieversorgers durch den Landesrechnungshof. Insbesondere die Preisgestaltung soll unter die Lupe genommen werden. Mehr dazu.

Jeremy Renner nach Unfall: "Ich würde es wieder tun"

Der Schauspieler wurde am Neujahrstag von seinem Schneemobil überrollt und brach sich dabei mehr als 30 Knochen. Nun erzählt er in einem Interview erstmals über den schrecklichen Unfall, die Reha und sein Leben danach.

Sebastian Vettel schließt ein Comeback nicht aus

Noch bereut Sebastian Vettel seinen Rücktritt nicht, jedoch schließt der Deutsche auch nicht aus, wieder in einen Formel-1-Boliden zu klettern. Zum Artikel.

Was ist eigentlich das Marburg-Virus?

Nach Ausbrüchen des tödlichen Marburg-Fiebers in zwei afrikanischen Ländern will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Erreger rasch eindämmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum zoonotischen Marburg-Virus finden Sie hier.

Amira Pocher baut in Kärnten und will "Good Cop" im Ballroom sein

Amira Pocher (30) ist heute Gastjurorin der Spezialshow von "Dancing Stars" (20.15 Uhr, ORF1), wo im ORF-Ballroom heute Enkel, Töchter, Ehemänner und Väter mit den Promi-Tänzern mittanzen. Die Klagenfurterin wird künftig mehr Zeit in ihrer Heimat verbringen. Christian Ude sprach mit der 30-Jährigen.

Amira Pocher bewertet die Tänze neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker © ORF

Meine Empfehlung: Friedrich III., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs

Gestern berichteten wir über eine Wissenschafts-Sensation: Das Rätsel um "A.E.I.O.U." ist nach 500 Jahren gelöst. Diese Vokalfolge ließ Friedrich III. (1415–1493) an Gebäuden und Kunstgegenständen anbringen. Doch wer war der am längsten regierende Kaiser des Heiligen Römischen Reichs eigentlich? Und was blieb von diesem Kaiserreich? Meine Kollegen Robert Preis und Günter Pichler haben sich in einem interaktiven Dossier auf Spurensuche begeben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen