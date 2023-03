Mit Erotik ist hier Schluss: Das bekannte Bordell "Palmenhaus" in der südsteirischen Gemeinde Kitzeck hat nicht nur geschlossen, sondern wurde auch verkauft. Laut der ehemaligen Besitzerin Elfriede Strablegg haben die Pächter mit ihrer Geschäftstätigkeit im ältesten Gewerbe der Welt aufgehört. "Mein Mann und ich haben uns dann entschlossen, das Haus samt Grundstück zu verkaufen", erzählt sie. Das Haus hat rund 180 Quadratmeter Wohnfläche, das Grundstück ist insgesamt zirka 5000 Quadratmeter groß und liegt an direkt an der B 74, der Sulmtal Straße.