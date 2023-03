Seine Gegner werden anmerken, dass es mannigfache Gründe gäbe, Donald Trump endlich vor ein Strafgericht zu bringen - so etwa seine Rolle im Sturm auf das US-Kapitol im Jänner 2021. Nun könnte es so weit sein, allerdings anders als gedacht: Eine Schweigegeldzahlung mit äußerst pikantem Hintergrund wird für den Ex-Präsidenten rechtlich bedrohlich. Im Zentrum des Interesses steht dabei Stormy Daniels, die von manchen Medien galant als "Erwachsenenfilmstar" bezeichnet wird.

Sex mit Folgen im Jahr 2006

Die heute 44-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, hatte 2006 nach eigener Aussage einmaligen (Golfclub-)Sex mit Trump, was dieser bis heute vehement bestreitet. 2016 - nur einen Monat vor der damaligen Präsidentenwahl - soll ein Schweigegeld von 130.000 US-Dollar an die Pornodarstellerin und -regisseurin geflossen sein, um sie davon abzuhalten, über ihre angebliche Affäre mit Trump zuvor zu sprechen.

Daniels Anwalt Clark Brewster ließ wissen, dass die Trump-Anklage per se noch "kein Grund zur Freude" sei. Vielmehr betonte er, wohlwissend, dass die Anhänger des Republikaners sich nun massiv formieren und mit allem zu rechnen ist: "Die harte Arbeit und Gewissenhaftigkeit der Grand Jury müssen respektiert werden. Lassen Sie nun Wahrheit und Gerechtigkeit walten. Niemand steht über dem Gesetz."

© (c) APA/AFP/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ







Ein Dankeschön und Champagner

Daniels selbst fügte dem Tweet ihres Anwalts ein schlichtes "Dankeschön" hinzu. Später ergänzte die in Baton Rouge, (USA-Bundesstaat Louisiana) Geborene, sie wolle "ihren Champagner nicht verschütten", bedanke sich aber für die massig eintrudelnden Bestellungen von Fan-Artikeln. "Ich lebe vielleicht in einem Karton unter einer Autobahnüberführung, obdachlos, aber ich lasse mich nicht zum Schweigen bringen", ließ Daniels in der Vergangenheit Courage erkennen.

Zu ihrem Spezialgebiet, dass viele dazu verleitet, ihre Glaubwürdigkeit anzuzweifeln und Rückschlüsse auf sie als Person zu ziehen, ließ die Mutter einer Tochter wissen: "Wie sexistisch und unhöflich zu sagen, dass mein Job meinen Charakter definiert!"