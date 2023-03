Ziemlich genau 1000 Tage noch – und die ersten Züge verkehren offiziell auf der 130 Kilometer langen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt. Am 14. Dezember 2025 soll es so weit sein. Graz und Klagenfurt trennen damit im schnellsten Fall nur noch 44 Minuten. Alle Details über das Großprojekt.

Die Neu(er)findung eines Nachlassverwalters

Der Bundeskanzler war bisher als Nachlassverwalter der Kurz-Erfolge ausgelastet. Jetzt will er vor der Wahl 2024 in der Kanzlerrolle mehr Profil zeigen. Lesen Sie hier Ernst Sittingers analytische Porträt-Skizze über Karl Nehammer. (Kleine Zeitung PLUS)

Warum sich Dominic Thiem gerne bei der Kleinen Zeitung melden darf

Nach zwei in Südamerika erlittenen Auftaktniederlagen hat Dominic Thiem am Donnerstag (Ortszeit) auch in Runde eins des Masters-1000-Tennisturniers in Indian Wells verloren. Höchste Zeit, mentale Unterstützung einzufordern, meint unser Redakteur Alexander Tagger. (Kleine Zeitung PLUS)

Jedes achte Bett ist in den steirischen Landesspitälern gesperrt

620 Betten gesperrt, Hunderte Pflegekräfte fehlen in den Spitälern. Personalnot trifft nun auch Lungenabteilung am LKH Graz. "Die Situation ist schmerzlich", sagt Kages-Chef Stark. Die Details dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

Amoklauf in Hamburg mit mehreren Toten und Verletzten

Nach dem Schusswaffenangriff bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas Donnerstagabend in Hamburg laufen Ermittlungen zu den Hintergründen. Bei der Attacke wurden acht Menschen getötet, weitere zum Teil schwer verletzt. Mehr dazu hier.

Wartezeiten nehmen ab: Automarkt auch im Februar gewachsen

Automarkt meldet nach starkem Jänner auch im Februar ein zweistelliges Plus von rund elf Prozent bei den Pkw-Neuzulassungen. Die wieder aufgeflammte Verbrenner-Debatte freut den Handel. Mehr dazu hier.

"Ich habe fertig" - Giovanni Trapattonis Wutrede feiert Jubiläum

Am 10. März 1998 trat der damalige Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni vor die Presse - der Rest ist Geschichte. Und diese Geschichte jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal. Wir blicken zurück.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Dancing Stars: Neuzugang Missy May muss nicht zittern

Von einem „Sonnenschein“ spricht Profitänzer Dimitar Stefanin bei Missy May, die nach Karina Sarkissovas Rückzug im ORF-Ballroom einspringt. Die zweite Show der 15. Staffel läuft heute um 20.15 Uhr in ORF 1. (Kleine Zeitung PLUS) Missy May & Dimitar Stefanin bilden das neue Paar im Ballroom; sie tanzen eine Rumba zu „Sign Your Name“ © ORF

Meine Empfehlung: "Für mein Aussehen habe ich keine besseren Noten bekommen"

Sänger und Autor Paul Pizzera stellte sich Fragen, die Frauen immer wieder gestellt bekommen. Ob er Kinder will? Und wie er Familie und Karriere vereinbaren will? Die Antworten gibt's in Videoform, zu den Höhepunkten des Podcasts mit dem Steirer geht es hier.

