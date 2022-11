Zutaten

4-8 Rote Rüben (je nach Größe)

2 EL Butter

4 große Zwetschken

2 EL Apfelbalsamessig

¼ kg Schaffrischkäse

Salz

Pfeffer aus der Mühle

100 g Walnüsse

1 EL Zucker

Zubereitung

Holzkohle in einem Griller durchglühen und die Roten Rüben auf der Glut verteilen. Ca. 45 – 60 Minuten (je nach Größe) unter ständigem Wenden garen. Die Schale darf ruhig verkohlt sein, mit einer Nadel oder einem Gemüsemesser überprüfen ob die Rüben bereits weich sind. Die Nadel sollte ohne Widerstand in die Rüben stechen. Achtung – nicht von der verkohlten harten Schale irritieren lassen!

In der Zwischenzeit die Walnüsse in einer Pfanne mit einem Schuss Wasser, 2 Prisen Salz und dem Zucker so lange rösten, bis das Wasser verdampft ist und die Nüsse etwas Farbe genommen haben.

Die Pflaumen halbieren und entkernen. Eine Pfanne erhitzen und die Pflaumen in einem Esslöffel Butter und dem Apfelbalsam glasieren, sie sollten heiß sein aber nicht zu weich werden.

Die Rüben aus der Glut nehmen und vierteln, mit einem Gemüsemesser die verkohlte Schale entfernen.

Eine weitere Pfanne mit einem EL Butter erhitzen und die Rüben darin schwenken, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zum Servieren die roten Rüben und die Pflaumen auf die Teller verteilen, den Schaffrischkäse darüber bröseln und mit den Walnüssen garnieren.