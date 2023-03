Mahlzeit! Ein weiteres Jahr ist vergangen, doch was hat sich in den letzten 365 Tagen für uns Frauen verändert? Leider nicht besonders viel. Weil es viel zu selten passiert, stellen wir heute, anlässlich des Weltfrauentages, besondere Frauen in den Fokus.

Wir haben es uns nicht nur zur Aufgabe gemacht, uns Frauen gebührend zu feiern, sondern ein weiteres Mal auf alle Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Noch immer sind Vorurteile und Geschlechternormen an der Tagesordnung, eine faire Bezahlung scheint wie in den vergangenen Jahren noch in weiter Ferne. Wo wir uns jedoch alle einig sind: Auf dem Weg zur Gleichberechtigung ist noch viel zu tun!

Unser Special zum Weltfrauentag:

Heutige Empfehlungen:

Rendi-Wagner lädt Doskozil ins Parteipräsidium

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner "ersucht" ihren innerparteilichen Kontrahenten, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), "angesichts der aktuellen Situation" brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium kommende Woche.

Söldnerchef: Truppen kontrollieren Ostteil von Bachmut

Um Bachmut wird seit Monaten gekämpft. Die auf russischer Seite dort agierende Söldnertruppe Wagner hat die Stadt inzwischen von Osten, Norden und Süden eingekreist. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

"Freiwilliger Grundwehrdienst" soll Frauen-Quote im Heer erhöhen

Bis dato konnten Soldatinnen nur direkt in eine Kaderlaufbahn (Offizier, Unteroffizier) samt Eignungsprüfung einsteigen, ab April soll es die Möglichkeit einer inhaltlich dem Grundwehrdienst gleichgestellten Orientierungsphase geben. Zur Meldung.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Mine im Hafen von Rijeka: Stadtzentrum muss evakuiert werden

In der zweiten Märzhälfte soll die Mine aus dem Hafen entfernt und neutralisiert werden. Der gesamte Verkehr zu Land, Wasser und Luft wird für Stunden gesperrt und das Stadtzentrum evakuiert. Zum Artikel.

Test zeigt hohen Pestizid-Anteil in Früchten aus Brasilien

"Die Ergebnisse des Tests zeigen einen besorgniserregenden Gift-Kreislauf", sagte Sebastian Theissing-Matei, Agrarexperte bei der NGO.

Mehr dazu.

Carina Wenninger steuert in Italien auf eine titelreiche Saison zu

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Anklage wegen grob fahrlässiger Tötung gegen die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger erhoben. Lesen Sie mehr.

Carina Wenninger © IMAGO/NurPhoto

Wifo-Chef: "Alle müssen ihren Beitrag leisten, auch die Vermieter"

Einigt sich die Bundesregierung nicht spätestens nächste Woche auf eine Mietpreisbremse, steigen die Mieten für fast 500.000 Altbauwohnungen mit April um 8,6 Prozent. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr plädiert in der ZiB2 für bundesweite Bremse der Mietpreise. Wifo wird Inflationsprognose für heuer auf 7 Prozent erhöhen. Was es damit auf sich hat.

Vorteile immunologischer Therapien bei Multipler Sklerose

Es gibt immer mehr Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit MS. Hochwirksame immunologische Therapien zeigen deutliche Vorteile, wie nun eine neue Untersuchung zeigt. Zum Artikel.

Wie Edgar A. Poe zum ESC kommt: Videopremiere von Österreichs Lied

Während Rockklänge den heurigen Song Contest dominieren, schwimmt Österreich nicht auf dieser Welle mit: „Who the Hell is Edgar?“ von Teya & Salena ist ein ungewöhnliches Duett. Hier können Sie das Video sehen!

© APA/EVA MANHART

Hayden Panettiere: Der Alkohol hätte beinahe ihr Leben zerstört

Mit 30 war die Schauspielerin und Ex-Freundin von Wladimir Klitschko körperlich und mental am Ende. Nun hat sich die Mutter einer Tochter wieder ins Leben zurückgekämpft. Doch ein neuer Schicksalsschlag überschattet ihr Glück. Zu den wichtigsten Infos.

Meine Empfehlung: Sind Karotten wirklich gut für die Augen?

Ob Karotten wirklich zu besserem Sehen führen und ob Lesen bei schlechtem Licht den Augen schadet. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch

