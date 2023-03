Just am 24. Februar 2022, also am Tag des Angriffs auf die Ukraine, ist Ihr Buch erschienen. Es heißt „Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch“. Wie blicken Sie auf dieses so militärisch geprägte Jahr? Hat feministische Außenpolitik hier überhaupt Platz?

KRISTINA LUNZ: Gerade die Katastrophe, die in der Ukraine angerichtet wird, zeigt doch, dass wir Ideen brauchen, die uns darüber hinaus denken lassen. Aktuell hört man viel von verschleppten und entführten ukrainischen Kindern – es gibt so viele menschliche Dramen. Und wenn wir disproportional über militärische Themen sprechen, bestärkt das die Position, dass wir den Fokus der Außen- und Sicherheitspolitik ändern müssen.



Schweden hat schon 2014 eine feministische Außenpolitik festgeschrieben, sich aber wieder davon entfernt. Jetzt will man der Nato beitreten. Wie passt denn das zusammen?

LUNZ: Durch die Bedrohung durch Russland haben Staaten Sorge, dass ihnen Ähnliches passiert. Bündnissen beizutreten und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die füreinander einsteht, ist sinnvoll. Darüber hinaus meint feministische Außenpolitik aber Überlegungszyklen, die weiter gehen. Man würde sich überlegen, wie Gesellschaften gebaut werden müssten, damit wir nicht mehr in den Zustand kommen, dass eben Massenmörder wie Putin im Besitz von Nuklearwaffen sind und Militärbündnisse, die auf der Doktrin von Nuklearwaffen basieren, darauf reagieren müssen. Feministische Außenpolitik meint einen Pragmatismus und das Denken von großen Visionen. Da gibt es oft Unverständnis, aber es geht um das Aushalten von verschiedenen Wahrheiten.