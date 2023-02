Mahlzeit! Arbeitsminister Kocher will Teilzeitkräften Sozialleistungen kürzen und Vollzeitkräfte stärken. Laut Arbeitsminister Martin Kocher werde bei den Sozialpartnern ein Umdenken stattfinden müssen, weil ältere Arbeitnehmer am Ende ihrer Erwerbstätigkeit kollektivvertraglich oft mehr verdienen. Zum Artikel.

Dreistündiger Warnstreik in privaten Spitälern

In Österreichs Privatspitälern werden harte Bandagen angelegt: Um nach drei Coronajahren Druck für bessere Bezahlung zu machen, ruft die Gewerkschaft vida heute in 25 Privatkliniken zum Warnstreik. Zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Blumenhändler: "Schnittrosen sind am Valentinstag immer teurer"

Der Valentinstag markiert eine Spitzenzeit im Blumenhandel und lässt heute die Branche aufblühen. Heuer müssen Kunden für Rosen und Co. allerdings tiefer in die Tasche greifen. Wir haben mit Blumenhändlern in und um Klagenfurt gesprochen. (Kleine Zeitung PLUS)

Christiana und Willi Gabalier © Jürgen Fuchs

Gedeckelte Sozialhilfe: Ein österreichischer Fleckerlteppich

Wiens Stadtrat Peter Hacker möchte die Sozialhilfe erhöhen, kann das aber nicht. Sie ist bundesweit gedeckelt. Auch andere Bundesländer basteln an Umgehungskonstruktionen. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Russische Militärflugzeuge über Polen abgefangen

Eine Formation von drei russischen Militärflugzeugen ist nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums von zwei niederländischen F-35-Kampfflugzeugen über Polen abgefangen und aus dem Gebiet eskortiert worden. Zum Artikel.

Neue Regulierung: Slowenien und Kroatien senken die Spritpreise

In Slowenien gelten seit heute, Dienstag, neue regulierte Spritpreise auf den Tankstellen abseits der Autobahnen. Diesel verbilligte sich um 4 Cent auf 1,489 Euro pro Liter. Der Preis für Normalbenzin blieb hingegen unverändert bei 1,355 Euro pro Liter. Zum Artikel.

Weitere aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Ski-WM: Heute wird wohl zum letzten Mal um Team-Gold gefahren

Wie es aussieht, wird heute zum letzten Mal „Parallel“-Gold im Teambewerb vergeben. Das tut der Motivation aber keinen Abbruch. Liveticker ab 12.15 Uhr.

Erwischt! Dieses in Graz entwickelte E-Auto soll Geländeautos revolutionieren

Der elektrische Mercedes G läuft in seiner finalen Testphase – wir haben ihn in der Steiermark gespottet und kennen Details: Etwa, wie der E-G sich mit vier E-Motoren an den Rädern im Stand um 360 Grad drehen kann. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Getarnt in einer Garage in Graz: Der elektrische Mercedes G © Oliver Geyer

So wollen die Kaulitz-Zwillinge ins deutsche Fernsehen zurückkehren

Bill und Tom Kaulitz wollen nun wieder im deutschen Fernsehen durchstarten. Eine neue Musikshow, die bereits in den USA große Erfolge verbuchen konnte, soll den Tokio-Hotel-Mitgliedern dabei helfen. Zum Artikel.

TV-Tipps des Tages: "Walzer, Würstel und Watschelgang: Ein Abend mit Pinguinen"

Sie wollen doch nicht unvorbereitet auf den Opernball gehen? Heute Abend gibt es einen verpflichtenden Crashkurs. Pinguine und Lady Gaga sind auch mit dabei und als Belohnung gibt es eine kulinarische Weltreise. Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Leseempfehlung: Von einer Stadt, die es eigentlich gar nicht mehr geben sollte

Eigentlich sollte Granadilla in der spanischen Extremadura am Grund des Stausees Gabriel y Galán liegen. Tut sie aber nicht - und ist trotzdem eine Geisterstadt. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende.

Verwaltung von Push-Mitteilungen