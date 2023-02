Heute ist es wieder so weit. Es ist Valentinstag. Traditionell schenken sich Paare an diesem Tag kleine Aufmerksamkeiten, um ihre Liebe zu betonen. Hoch im Kurs stehen dabei seit jeher Blumen. „Früher sind die Männer zu uns Geschäft gekommen, mittlerweile ist das Verhältnis ausgeglichen. In der jungen Generation schenken auch die Damen den Herren am Valentinstag Blumen“, sagt Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister Gärtner und Floristen. Er beobachtet eine Entzerrung des Geschäfts: „Es konzentriert sich nicht mehr auf den 14. Februar, sondern fängt ein paar Tage früher an und schließt den 15. Februar mit ein.“