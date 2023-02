Er war ihr einfach sympathisch. Der Gast, der dort am Tisch saß, fast jeden Abend. Sie arbeitete als Kellnerin in dem Lokal. "Ich hab mit ihm gut reden können", sagt die Steirerin, die lieber anonym bleiben möchte. 40 Jahre alt ist sie heute. Das, was ihr passiert ist, ist drei Jahre her. Immer noch zittert sie am ganzen Körper, wenn sie davon erzählt.