Mahlzeit! Gestern war es so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist gestartet. Am Sonntag fand bereits das erste Spiel statt. Anlässlich der großen Eröffnung wurde auch der heurige WM-Song präsentiert. "Hayya Hayya (Better Together)" wurde von K-Pop-Star Jungkook der international bekannten Band "BTS" live performt. Der urpsrüngliche Track ist eine Kollaboration des aufstrebenden US-Künstlers Trinidad Cardona, der "Afrobeat-Ikone" Davido und der katarischen Künstlerin Aisha und ist von R&B- und Reggae-Einflüssen geprägt.

Wir halten Sie täglich über die wichtigsten Spiele, Ergebnisse und sonstige Besonderheiten auf dem Laufenden. Lesen Sie das Wichtigste in unserem Live-Blog nach.

Das war die Eröffnung:

Das nächste Spiel findet am heutigen Montag um 14 Uhr statt. Englands Kicker müssen gegen den Iran auf den Rasen. Wie die Partie ausgeht, erfahren Sie in unserem Liveticker.

Unser WM-Paket zur Übersicht:

Das wünschen sich die Österreicher auf den Straßen

Die meisten jener, die auf Österreichs Straßen unterwegs sind, halten sich für „gute Autofahrerinnen und Autofahrer“, orten aber viele Mängel bei den anderen. Das ergab eine große Asfinag-Umfrage.

Adriatief mit Regen und Schnee im "Anflug" auf Südösterreich

Am Dienstag wird es in Kärnten verbreitet schneien, sogar im Klagenfurter Becken ist mit einer Schneedecke zu rechnen. War es das dann? So geht es den Rest der Woche wettermäßig weiter. Lesen Sie hier mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Auch im Nachbarbundesland Steiermark wird der Dienstag nass und trüb. Im Mur- und Ennstal ist in den Morgenstunden gefrierender Regen Thema, ab Mittag gibt es in der Obersteiermark Schnee. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Leseempfehlungen zum Wochenstart:

Dutzende Tote und hunderte Verletzte bei Erdbeben in Indonesien

Das Epizentrum befand sich einige Kilometer südwestlich der Stadt Cianjur. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Warum Heinz-Christian Strache heute erneut vor Gericht steht

Dass der Prikraf-Prozess wiederholt wird, ist für Ex-Vizekanzler Strache bereits ein kleiner Erfolg. Seine Anwaltskosten sind für den früheren FPÖ-Chef aber nicht mehr leistbar.

© AP (Ronald Zak)

Wiener Städtische-Vorständin: "Frauen müssen sichtbarer werden"

Sonja Steßl, Vertriebsvorständin der Wiener Städtischen Versicherung, sagt, dass Frauen bei finanzieller Absicherung zu wenig an sich selbst denken. Und postuliert: Frau sorgt vor. Zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Rückblick aufs Wochenende: Das könnten Sie verpasst haben

Taylor Swift brach bei American Music Awards eigenen Rekord

Die 32-Jährige war sechsmal nominiert und gewann alle sechs Auszeichnungen. Insgesamt hält die Sängerin inzwischen bei insgesamt 40 Trophäen. Mehr dazu.

Wie die Verhütungsspritze für den Mann funktioniert

Verhütung wird immer noch großteils als Frauensache angesehen, das könnte sich mit der Verhütungsspritze für den Mann ändern. In Australien wurde dazu nun eine Studie gestartet. Zur Studie.

Meine Empfehlung: So binden Sie den Adventkranz selbst

Einige Tage vor Adventbeginn geht es beim Jaklhof in Kainbach bei Graz weihnachtlich zu. Denn dann werden die Adventkränze gebunden. Hier eine Anleitung von den Profis. Klicken Sie sich durch die Bilder!

