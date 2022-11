Mahlzeit! Nicht alle konnten ihre bösen Geister in den letzten Tagen erfolgreich vertrieben, im Gegenteil: Die ÖVP wird in den nächsten Tagen besonders intensiv von einem Gespenst namens Thomas Schmid heimgesucht. Der frühere türkise Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Öbag-Chef wird heute ab 12 Uhr auf Wunsch von SPÖ und FPÖ Thema im Nationalrat und morgen vor dem U-Ausschuss aussagen. Die Opposition fordert Neuwahlen.

Israel-Wahl: Netanjahu feiert eine fulminante Rückkehr

Gleich drei Wahlen sorgen derzeit für Schlagzeilen. In Israel feierte der umstrittene Ex-Premier Benjamin Netanjahu eine fulminante Rückkehr. In Dänemark hat das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine minimale Mehrheit erhalten. In Brasilien ist Amtsinhaber Jair Bolsonaro bei der Präsidentenwahl seinem Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva knapp unterlegen. Im Unterschied zu seinen Anhängern akzeptiert er seine Niederlage.

Israel-Wahl: Netanjahu feiert eine fulminante Rückkehr © AP

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Für den Salzburger Millionenregen müssen heute gegen Milan zwei Serien reißen

Salzburg hat in Mailand beim AC Milan ein Endspiel um den Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League (21 Uhr, ServusTV, Sky & DAZN live). Die Statistik spricht gegen die Bullen.

Im Hinspiel trennten sich Salzburg und Milan mit 1:1. © APA/BARBARA GINDL

Gewaltexzesse in der Halloween-Nacht entfachen Asyldebatte

Die Halloween-Nacht war in vielen Innenstädten und Orten Österreichs von Gewaltexzessen geprägt. So gab es 25 Verletzte durch Reizgas bei einer Party im Bezirk Amstetten. Schwere Ausschreitungen sah aber vor allem die Linzer Innenstadt, wo rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randalierten. Lesen Sie hier den Bericht.

Ausschreitungen in der Linzer Innenstadt zu Halloween sorgen für Nachwehen © FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Potenziell gefährlicher Asteroid entdeckt

Ein internationales Astronomen-Team hat einen etwa 1,5 Kilometer großen Asteroiden entdeckt, der im ungünstigsten Fall in ferner Zukunft mit der Erde kollidieren und sie verwüsten könnte. Mehr dazu hier.

WWF warnt: Illegaler Tigerhandel gefährdet Tigerbestand

Die Umweltorganisation WWF warnt, dass die illegale Jagd und der Handel mit Tigern und Tigerteilen den Bestand der stark gefährdeten und durch internationale Übereinkünfte geschützten Raubkatze bedroht. Mehr dazu hier.

Es gibt in freier Natur in Asien nach WWF-Angaben nur noch rund 4.500 Tiger © APA/AFP/ANTHONY WALLACE

Die Welt ist nicht auf Klima-Kurs, doch die Hoffnung schmilzt zuletzt

Am Sonntag startet die 27. Klimakonferenz der UNO. Die Welt produziert weiter viel mehr Treibhausgas als verträglich, doch es gibt auch Signale der Hoffnung. Eine Bestandsaufnahme.

Wenn der Haussegen schief hängt - so streitet die Familie richtig

Streit kommt in den besten Familien vor, und ganz ohne geht es nicht. Wie man damit gut umgeht, darum geht es im Family-Talk am 2. November um 17 Uhr auf www.kleinezeitung.at

Diashow: Die legendärsten Halloweenkostüme der Stars

Eimal gehts noch, dann ist Schluss mit Halloween. Aber weil's so schauerlich ist: Klicken Sie sich durch die Liste der gruseligsten Kostüme der Stars.

Braucht der Mensch wirklich eine Beziehung?

Viele sehnen sich nach jemandem, zu dem man abends nach Hause kommt. Doch woran liegt es, dass für einen großen Teil der Menschen eine Liebesbeziehung so wichtig ist? Brauchen wir sie – oder wünschen wir sie uns häufig nur? Lesen Sie, warum sich Menschen häufig eine Partnerschaft wünschen und wie die Ansprüche an eine solche gewachsen sind.

Maya Hawke: "Woher kommt die Angst vor weiblicher Sexualität?"

Maya Hawke hat ihr zweites Album herausgebracht. Die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke geht in einem Leben voller Kunst auf und ist auch als Schauspielerin auf dem Weg nach oben.

Die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke geht in einem Leben voller Kunst auf. © AFP

Meine Koch-Empfehlung: 1-Euro-Gerichte in 100 Sekunden

Preiswertes Essen muss weder eintönig noch ungesund sein. Sandra Kollegger verrät hier wöchentlich hervorragende Gerichte, mit denen man beim Kochen Geld sparen kann. Die Rezepte sind sehr einfach und der Wareneinsatz beträgt zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Person. Klicken Sie sich hier durch die Gerichte!

