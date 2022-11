Salzburg trifft heute (21 Uhr, ServusTV, Sky & DAZN, live) im letzten Gruppenspiel der Champions League auswärts auf den AC Milan. Beim 1:1 im Hinspiel konnte man den italienischen Meister mit hohem Pressing teilweise stark in Bedrängnis bringen. Heute wartet ein Finalspiel um den Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse.

Ausgangslage. Salzburg kann heute viel gewinnen, wenn es unglücklich läuft aber auch viel verlieren. Die Plätze zwei bis vier sind möglich. Also alles, vom Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League, dem Umstieg in die Europa League und dem Ausscheiden aus dem Europacup. Viel rechnen muss man dafür nicht. Für Ersteres braucht es einen Sieg. Für Zweiteres braucht es ein Unentschieden, zumindest dann, wenn Dinamo Zagreb bei Chelsea gewinnen sollte. Passiert das bei einer gleichzeitigen Niederlage der Bullen, gibt es kein Überwintern in Europa. Die Londoner stehen bereits fix als Gruppensieger fest. „Jedem ist bewusst, dass es ein absolutes Endspiel wird“, versicherte Bullen-Trainer Matthias Jaissle kurz vor dem Abflug nach Italien. Taktisch wird auch der Stand im Parallelspiel Einfluss auf den Matchplan haben. Ein komplettes Ausscheiden soll unbedingt verhindert werden. „Ich hoffe, dass die Funkverbindung ganz gut funktioniert in San Siro“, sagte Jaissle, der sich immer über den Stand in London informieren lassen wird.

Prämien. 21,24 Millionen Euro hat Salzburg in dieser Champions-League-Saison bereits an Prämien eingeheimst, diese setzen sich zusammen aus 15,64 Millionen für die Teilnahme an der Gruppenphase, 2,8 Millionen für den Sieg gegen Zagreb und 2,79 Millionen für die drei Remis. Ein Sieg im letzten Gruppenspiel brächte nicht nur abermals 2,8 Millionen, sondern auch 9,6 Millionen für den Einzug ins Achtelfinale. Über 2 Milliarden Euro schüttet die UEFA in der Königsklasse aus, 30 Prozent davon (600,6 Millionen) werden zudem basierend auf den internationalen Leistungen der Klubs innerhalb der letzten zehn Jahre verteilt. Das dort am schlechtesten gerankte Team der 32 Champions-League-Teilnehmer erhält einen Teil (1,137 Millionen), das bestplatzierte 32 Teile. Salzburg, derzeit auf Rang 21, erhielt dementsprechend nochmals rund 13,6 Millionen Euro. Dazu kommen TV-Gelder und Zuschauereinnahmen – ein wahrer Millionenregen für die Bullen.

Fünfjahreswertung. Ein Salzburger Triumph im San Siro wäre von immenser Bedeutung für Österreichs Verbandskoeffizienten. Der Sieg (2 Punkte) wäre gleichbedeutend mit dem Achtelfinaleinzug, der 5 Bonuspunkte bringt – diese 7 werden dann durch fünf (die Anzahl Österreichs Europacupstarter) dividiert. Auf die 4,500 Punkte, die die rot-weiß-roten Vertreter bislang in dieser Saison gesammelt haben, könnten die Bullen demnach im Alleingang 1,400 Zähler aufschlagen. Schlagend werden die in dieser Spielzeit geholten Punkte aber erst für die Saison 2024/25, wo es zu einer Reform in der Champions League kommen wird.

Fans. Rund 4000 Fans machen sich auf den Weg von Salzburg nach Italien – noch nie waren es bei einem Auswärtsspiel in der Red-Bull-Ära mehr. Beim 0:1 von Austria Salzburg gegen Inter im UEFA-Cup-Finale 1994 waren im selben Stadion 6000 Salzburger mit dabei. Insgesamt sind laut Klub fünf Flieger und 20 Busse unterwegs. Zudem werden auch noch einige 100 in ihren Privat-Pkws die rund sechseinhalb Stunden lange Anreise auf sich nehmen. Schon am Flughafen wurde die Mannschaft von zahlreichen Fans verabschiedet.

Statistik. Soll der Aufstieg in die K.o.-Phase heute gelingen, müssen gleich zwei Serien reißen. Der letzte internationale Salzburger Auswärtssieg datiert vom August 2021 gegen Bröndby im Play-off um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. Dazwischen konnte gegen Sevilla, Wolfsburg, Lille, Bayern München, Chelsea und Zagreb nicht gewonnen werden. Erst recht keinen Blick sollte man auf die Bilanz österreichischer Klubs im San Siro richten. Noch nie (10 Niederlagen, 2 Remis) hat dort ein heimischer Verein gewonnen. „Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden, auch negative. Hauen wir einen raus, vielleicht reicht es zu drei Punkten“, sagt Jaissle.

Gegner. Italiens Meister, dem zuletzt 2014 der Aufstieg ins Achtelfinale gelang, ist der Favorit in diesem Spiel. In der Serie A liegt der AC nach zwölf Runden auf Rang drei. Die Generalprobe am Wochenende ging gegen den AC Turin mit 1:2 verloren. Stars wie Olivier Giroud, Ante Rebic oder Charles De Ketelaere haben zu Beginn nur auf der Bank Platz genommen. „Wenn unser Gegner erwartet, in Turin den AC Milan gesehen zu haben, dann werden sie enttäuscht sein“, sagte Trainer Stefano Pioli, der einen Tag nach der Niederlage seinen Vertrag verlängert hat. In der Champions League weist die Bilanz zwei Siege (jeweils gegen Zagreb), zwei Niederlagen (jeweils gegen Chelsea) und ein Unentschieden zum Auftakt gegen den heutigen Gegner aus.